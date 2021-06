Martin Rozhoň: Covid mi vydělal, paniku proměnil ve zlato | E15.cz

Investujete do začínajících technologických firem. Pandemie musela zajistit v tomto oboru doslova žně, nebo ne?

Ani ne, první měsíce se startupový trh spíše zastavil. Nikdo nevěděl, jaký dopad na koho bude situace mít, a řada rozjednaných obchodů se zastavila nebo rovnou skončila. To trvalo tak tři až šest měsíců a pak se to normalizovalo. Zejména ze začátku to mělo určitý dopad na valuace, které byly před covidem přepálené, protože peněz na trhu bylo mnoho a projektů, do kterých se dalo investovat, naopak málo. Nad podmínkami některých dealů jsem kroutil hlavou. Covid to srovnal do normálu, startupisté se trochu vrátili k reálným požadavkům a investoři více hledí na riziko. Takže já jsem to uvítal jako očistný proces.

Očekával bych, že valuace půjdou vzhledem k byznysovému rozletu vzhůru.

V některých segmentech rostou, ale obecně ne. Když se dostanu k čisté e-commerce, třeba k připravovanému prodeji Mallu, jde o obrovské částky a ty jsou do velké míry dány situací na trhu. Protože Mall se v důsledku covidu dostal konečně do černých čísel, když mu rostl obrat, a přitom nemusel tolik investovat do marketingu. Z toho mu vznikly obrovské úspory. Navíc je doba, která e-commerce extrémně nahrává, třeba Amazonu se dařilo úžasně. Takže pro strategický prodej i pro vstup na burzu je teď nejlepší doba, protože valuace velkých společností vyrostly neuvěřitelným způsobem. Před rokem by byly třeba poloviční.

Takže se dá říci, že velcí hráči se za covidu zahojili na úkor těch menších?

Konsolidace trhu e-commerce probíhá dlouhodobě, velcí hráči postupně získávají větší tržní podíl, více jim fungují výnosy z rozsahu, jsou ziskovější, mohou lépe tlačit na dodavatele, marketing. A to celé vede k tomu, že silní neustále rostou.

Vstup e-shopu na trh je jednoduchý, pokud nabízí nějaké specifické věci třeba typu vyřezávaných dýmek. Tam to pořád ještě v menším měřítku jde. Ale u main­streamového zboží včetně potravin budou dominovat velcí hráči a budou mít víc a víc obratu. Trh skončí tak, že v segmentu zbudou čtyři pět hráčů, pak dlouho nic a pak longtailisté, kteří budou mít výhodu, že dělají e-shop z garáže. Takže se vyprázdní střed trhu, kde firmy ještě nemají dost moci k jednání s dodavateli, ale přitom už mají relativně vysoké náklady.

Některé e-shopy naopak vystupují z on-linu zpátky do kamenného světa. Nebude mít po nuceném sociálním odstupu během pandemie stará dobrá kontaktní ekonomika žolíka?

To je trend omnichannelu či multichannelu. Ten je dlouhodobý a covid jej paradoxně trochu zbrzdil v otvírání prodejen, ale bude pokračovat. Typicky je to vidět na Alza.cz, kolik procent obratu má z prodejen a kolik z on-linu. To už není čistá e-commerce, protože minimálně polovina obratu jim jde z prodejen a z B2B. Zákazníkovi je jedno, jestli je obchod off-line nebo on-line, chce mít všechny možnosti.

Kupříkladu byznys Zdeňka Bakaly s luxusem prý doplatil na to, že neprodával on-line. S luxusem to údajně nejde. Je to tak?

Otázka je, co je luxusní zboží. Zda už kabelka za 50 tisíc, nebo až za 500 tisíc. Ve Vivantisu jsme se také snažili prodávat luxusní zboží a největší problém byl u dodavatelů, protože chtěli nějak prezentovat značku a servis pro zákazníka a nechtěli prodávat přes internet, i když o to zákazníci měli zájem.

Dokážete si představit druh zboží, který jednou provždy skončí v on-linu?