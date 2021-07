V září se uskuteční II. International e-commerce summit | E15.cz

Na zářijovém E-commerce summitu budou k nejsledovanějším s velkou pravděpodobností patřit generální ředitelka české obchodní divize SAP Hana Součková, Tomáš Bravermann, CEO Heureka Group ­- největšího cenového srovnávače ve střední a východní Evropě, zakladatel úspěšného logistického startupu ShipMonk Jan Bednář, nebo František Štrupl, který v Google odpovídá za top retail a e-commerce klienty v České republice a na Slovensku. Svoji účast ale potvrdila i celá řada dalších osobností české i zahraniční e-commerce scény.

Vedle témat, která vznikají přímo vlivem živelného vývoje e-commerce během posledních měsíců, tedy témat jako jsou změny chování zákazníků či nezbytnost digitální transformace byznysu, by pozornost účastníků summitu měly v každém případě přitahovat prezentace a workshopy věnující se subtématům, mezi něž budou patřit mobile e-commerce, brand e-commerce, na technologie a aplikace zaměřené fintech a insuretech byznys modely, celosvětově hojně diskutovanou oblastí je v současnosti i-health, investory zase zajímá digitalizace realitního byznysu. Do zahraničních souvislostí dá účastníkům nahlédnout třeba zajímavé srovnání asijské e-commerce se zbytkem světa anebo exkurze do influencer marketingu v Číně. Další témata možná vyplynou z průběhu programu, do něhož se svým způsobem mohou zapojit všichni účastníci virtuální konference.

Registrovaní účastníci E-commerce summitu budou mít během networkingu příležitost propojit se přímo s řečníky a také dalšími účastníky virtuální konference. Jak se potvrdilo na premiérové jarní akci, znalosti odborníků patřících ke špičkám ve svém oboru lze dobře aplikovat na byznys každého z nás.

Vystupující:

Vystupující Společnost Pozice Jan Bednář SHIP MONK CEO Milan Polák ZOOT CEO Petr Pavlík Rohlík.cz CEO Czech Republic Lukáš Havlásek NOTINO Web & Innovations Director Petr Jánošík Smartlook Founder & CEO Jan Foret Wolt General manager Bénédict von Mérey EcoCart Director Of Business Development Scott Cunningham CEO eCommerce Marketing Agency Kamila Arca Google Recruiting Specialist EMEA Jitka Dvořáková CZC.cz General manager Simona Kijonková Zásilkovna CEO Pavel Doležal Keboola CEO & Co-founder Daniel Mareš WE|DO CEO Gabriela Teissing Creative Dock COO Dr. Renata Thiébaut E-commerce & Innovation Executive Martin Johnston CRAFTED SOCIATY Founder & Co-pilot Roman Dobiáš Dognet Country Manager Petra Stupková Legitas Founder Wijnand Jongen Ecommerce Europe President Ilya Kretov eBay General Manager for global emerging markets Miroslava Birešová REAL DIGITAL International Sales Manager for CZ/SK Filip Fingl Dáme Jídlo CEO Petr Heller Retailys CEO Jiří Pecina MEDDI hub CEO Bohumil Tejnický VERTIFLEX Managing partner Vít Endler Fingood co-owner/CEO Václav Vítek Amazing Places CMO Magdalena Divišová Online People Co-founder Matěj Kapošváry ShopSys CMO Daniel Horák Dr.Max CEO Adam Kurzok Expando co-founder

Témata:

Leadership v post-covid době

Panel leaderů

Leadeři české e-commerce

Vizionáři – jaký bude další vývoj e-commerce?

Ups & downs

Česko vs. zahraničí

Úspěšné české e-shopy v zahraničí

Souboj zahraničních a domácích e-shopů o českého zákazníka

Marketplaces

Panelová diskuse

Jak fungují online tržiště a jak mohou podpořit prodej v multikanálové marketingové strategii

Způsoby financování e-commerce

Vstupy na burzu, příběhy, investice do eshopů, způsoby financování

Globální trendy v e-retailu

Právní sekce

Slovenská sekce

Vstup retailu do e-commerce

B2B e-commerce

Samostatné workshopy