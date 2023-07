Srdcová sedma na druhou. Luxusní elektrické BMW se potkalo se svým předchůdcem z přelomu milénia | e15.cz

Na BMW i7 si na první pohled všimnete, že je to skutečně obří auto. Plně elektrická verze vlajkové lodi německého výrobce – řady 7 – má na délku dobrých 5,5 metru a váží 2,7 tuny. Jedna věc je se na krásné auto dívat, druhá je řídit ho – to je čirá radost. Okamžitě cítíte tradici značky. Desítky let vytříbeného bavorského inženýringu dodávají pocit jistoty a kvality spojené s komfortem, který v současném autosvětě nemá konkurenci.

Jsou přesto tací, kteří si výše uvedené údaje mohou vyložit i jako jistý předobraz současného chvatného přechodu k nafouklým EV autům. Další škarohlídi se zřejmě pozastaví nad atypickým designem, případně i dodají, že slavné BMW v otázkách tvarů nadobro sešlo z cesty. Ovšem neříkalo se to již před dvaceti roky, kdy v automobilce chvíli kraloval originální, ale mnohými nepříliš milovaný designér Chris Bungle?

Návštěva u královny dálnic

Právě z Bunglovy éry, přesněji z roku 2002, pochází sedmičkové BMW, které s novou i7 nyní srovnáváme. Vůz se pyšní roztomilou přezdívkou Vilma, k účelům srovnání a nafocení nám jej zapůjčil majitel stavebnin Darte v pražských Vysočanech. Dvacetiletá královna německých autobahnů tuto svou přezdívku získala z pozice letité firemní limuzíny.

Kam se od „dob Vilmy“ posunul vývoj vlajkové lodi prémiové německé automobilky, tenkrát poháněné briskním osmiválcem, až k dnešnímu 544koňovému elektromotoru s obří baterií? Jaký byl její zákazník v roce 2002, a jaký je dnes?

Je jisté, že ačkoli tehdejší sedmička byla nepochybným etalonem luxusu, se současným hýčkáním se rovnat skutečně nemůže. Model i7 je přesně tím typem automobilu, který se nabízí vychvalovat v recenzi z výsostného zadního sedadla. A protože tento model – stejně jako poslední královská řada 7 – narostl do délky i šířky, je jistě zbytečné informovat, že místa pro pohodlné roztahování je tu více než dost.

Let byznys třídou

Interiér v i7 působí neskutečně honosně. Snad z každého úhlu je tu patrný až neuvěřitelný fokus na detail – krásně designované výplně dveří, obloukový displej, centrální ovladač poslední generace systému iDrive. Stěží popsat, z čeho je řidič víc „paf“. Tělo se pohodlně uvelebí v kašmírových sedadlech, zatímco hlasovému ovládání BMW Personal Assistant dáváte pokyny, aby za vás automaticky zavřel dveře. Pokud si snad chcete dát na parkovišti šlofíka, stačí aktivovat funkci sklápění sedadel Executive Lounge a dát nohy nahoru na integrovanou opěrku. Toto je přece nejvyšší byznys třída, podobně jako v letadle…

V i7 jste obklopeni tím nejlepším, co dnes BMW nabízí, a přesto (nebo právě proto?) značnou část technologií lze ovládat ručně. Zaujal nás „křišťálový“ váleček na zesilování hudby. Maličkost? Ani náhodou. Právě i kombinace posledního high-tech a věcí „po staru“ dělá z BMW i7 tak výjimečné auto.

BMW i7 Autor: Dereck Hard

Zrychlení od Hanse Zimmera

Ostatně hudba novou i7 takřka prostupuje. Je totiž zvukovou kulisou projevu auta. Jednoduše, když sešlápnete plyn, v autě se rozléhá zvuk, který záměrně simuluje, že vůz se dal do pohybu. Nečekejte však žádnou „hru na motor“. Zvukovou kulisu pro toto BMW totiž zkomponoval legendární, Oscary ověnčený Hans Zimmer. Ano, hudební skladatel dal dokupy to, jak auto zní, když jeho mnohasetkoňovému motoru naložíte plný plyn a vystřelíte rychlostí, která má tovární limit 250 km/h. Samozřejmě, komu se něco takového nelíbí, může zvuk vypnout. My jsme si jej však během testování moc užili.

V areálu stavebnin pátráme po místě, kde oba vozy nafotíme. Na dvoře se pomalu srocují zaměstnanci a majitel stavebnin i Vilmy mezitím instruuje, kde nalézt nejvhodnější scenerii.

Dotazy na dojezd, který u i7 snadno přesahuje 500 km, se mezi přihlížejícími množí a pánové sahají pro své mobily a auto fotí, ať mají památku na „exotický“ zážitek.

Model i7 zjevně budí podobné emoce jako ve své době Vilma. Tyhle dva vozy nejsou zkrátka úplným miláčkem tradičních fanoušků značky. Asi i proto nás baví. Naše hostitelka Vilma statečně předvádí svou zašlou slávu. Některé detaily, zejména pak proporce nesnesou srovnání. Tehdejší BMW 7 působilo nafoukle a pro jeho mohutnost jej mnozí neměli v oblibě. Nyní ve srovnání s i7 však působí minimálně o čtvrtinu menší.

Na výlet i na byznys trip

Závěrečný den našeho testu slouží mohutné auto jako rodinný dopravní prostředek pro výlet do Kutné Hory. Úzkými středověkými uličkami se ovšem protahuje s nebývalou lehkostí, čemuž pomáhá natáčecí zadní náprava – skoro nepoznáte, že auto je pět a půl metru dlouhé. Během cesty do středočeského města stříbra a zpět do Prahy jsme nespotřebovali ani padesát procent baterie. Auto plulo na vzduchovém podvozku neslyšně krajinou, přitom jsme skutečně nejeli „na spotřebu“.

BMW se jednoduše rozhodlo v současné generaci demonstrovat vše, čeho lze s technologiemi a baterií dosáhnout. Postavilo limuzínu na elektřinu, jíž je snadné podlehnout a hrát si s myšlenkou, že právě i7 je vaše budoucí cestovní auto – slůvko cestovní je zcela záměrné, protože i7 navzdory naší milé zkušenosti v uličkách Kutné Hory určitě není na každodenní městské popojíždění. Plánujete časté přesuny mezi městy po republice? Není problém. Baterie má kapacitu 105,7 kWh a vůz necílí jen na ekologicky uvědomělé zákazníky, ale jednoduše na fanoušky kvality v podání BMW. Model i7 si s radostí může pořídit majitel firmy, který s řidičem pendluje mezi Prahou a Brnem a nebude v žádné nevýhodě proti běžným dieselovým nebo benzinovým verzím. Za tři a půl milionu dostane skvěle vybavené moderní auto s pohonem, který bude možná ještě chvíli budit debaty, ale už dnes nabízí uživatelsky stejnou ligu jako dosavadní motorizace.

Rozdíl dvacet let. Porovnání dvou sedmičkových BMW

Bmw i7 x60 BMW 745i Celkový výkon 400 kW ( 544 PS) objem motoru 4 398 cm3 8 V/ 4V Automatická převodovka Automatická převodovka Spotřeba 18,4 kWh/ 100 km Spotřeba 10,9 l / 100 km (kombinace) Maximální dojezd 624 km Kapacita baterie 105,7 kWh Celkový výkon 245 kW (333 PS) Maximálni rychlost 240 km/h Maximální rychlost 250 km /h Provozní hmotnost 2715 kg Provozní hmotnost 1945 kg Délka / šířka / výška: 5391 mm / 1950 mm / 1544 mm Délka/ šířka / výška: 5179 mm / 1902 mm / 1484 mm rok výroby 2023 rok výroby 2003

Platforma Neue Klasse

Nová elektrická platforma, na které bude BMW stavět svá auta, bude po roce 2025 podporovat všechny nové elektrické vozy značky BMW a má potenciál dodatečně urychlit pronikání elektromobility na trh. „Chceme dosáhnout padesátiprocentního podílu plně elektrických vozidel v globálním prodeji jednotek BMW Group ještě před rokem 2030,“ uvádí David Haidinger z importu BMW pro Českou republiku. „Cílem je, aby podíl elektrifikovaných vozidel na celkových dodávkách překročil třicet procent již za dva roky.“