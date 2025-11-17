Češi zůstávají štědří. Když končí Black Friday, zapojí se do Giving Tuesday
Ochota Čechů pomáhat zůstává silná, do nějaké formy dobročinnosti se v uplynulém roce zapojilo až 83 procent z nich. Ukazuje to nejnovější výzkum agentury Ipsos pro Asociaci společenské odpovědnosti. Podle ní tak době, kdy se pozornost soustředí na slevové akce Black Friday, přináší toto zjištění pozitivní kontrast. Češi se totiž v úterý 2. prosince chystají letos podesáté podpořit také světový svátek štědrosti Giving Tuesday. Zapojit se plánuje každý čtvrtý.
Black Friday je marketingový svátek, při kterém Češi pravidelně pošlou do e‑shopů několik miliard korun. Zatímco připomíná nákupní horečku a učí podle Asociace společenské odpovědnosti ptát se: „Co si mohu koupit levněji?“, Giving Tuesday připomíná otázku opačnou, tedy: „Kdy jsem naposledy někomu pomohl?“ Tento svátek, který letos připadá na 2. prosince, vyzývá k malým i velkým činům laskavosti. Od darování věcí, času či pozornosti až po peníze.
Nakupovat během Black Friday se letos chystá čtvrtina Čechů, stejně velká část ale plánuje podpořit také Giving Tuesday. Loni Češi utratili téměř osm miliard korun během Black Friday jen na e-shopech, zatímco na Giving Tuesday bylo darováno za 10 let půl miliardy. Aktuální výzkum dárcovství v Česku agentury Ipsos pro Asociaci společenské odpovědnosti přitom potvrzuje, že ochota pomáhat druhým je pro drtivou většinu Čechů přirozená. Konkrétně osm z deseti uvedlo, že to považuje za důležité. Většina jejich pomoci směřuje do Česka (77 %), a to nejčastěji dětem (41 %) a zvířatům (31 %). Přibývá také lidí, kteří věří, že stát by měl aktivně podporovat dárce a dobrovolníky. Letos to uvádí 77procent, dotázaných oproti loňským 72 procentům.
V dobrovolnictví dominují ekologické aktivity, jako je úklid přírody nebo sázení stromů. Až 15 procent dobrovolníků věnovalo této aktivitě loni více než 50hodin svého času, tedy přibližně hodinu týdně. „Podíl lidí, kteří jsou ochotni věnovat se dobrovolnictví, by mohl být ještě vyšší. Silným motivátorem může být ukázání hmatatelného přínosu, který pomoc měla, a nabídka jednoduchých způsobů zapojení se, bez nutnosti dlouhodobého závazku k pravidelné činnosti,“ dodává Tereza Horáková z Ipsosu.
„Black Friday nám ukazuje, jak snadno můžeme nakupovat. Giving Tuesday naopak připomíná, jak krásné je darovat. Štědrost a solidarita nejsou jen o financích, ale o energii, kterou dáváme do vztahů i společnosti. Každý dobrý skutek má svůj dopad, který bývá často větší, než si dokážeme představit. Navíc prospívá také našemu zdraví,“ říká Lucie Mádlová, zakladatelka a ředitelka Asociace společenské odpovědnosti, národní ambasadorka Giving Tuesday v Česku. „Giving Tuesday nepopírá Black Friday. Jen nabízí jiný směr. Vede nás k tématům, která nejdou vložit do košíku. A připomíná, že dobro není konkurencí zisku. Je jeho hlubším smyslem,“ dodává.
Dobrý skutek pomáhá i zdraví
Pomoc druhým má pozitivní dopad nejen na společnost, ale i na samotné dárce. Výzkumy Harvardu a Carnegie Mellon University potvrzují, že lidé, kteří pravidelně pomáhají, mají nižší pravděpodobnost výskytu depresí nebo vysokého tlaku. Dávání aktivuje mozková centra odměny a zvyšuje hladinu dopaminu a oxytocinu, tedy hormonů dobré nálady.
Vědci tento efekt nazývají helper’s high. „Když prospíváme druhým, prospíváme i sobě. A to je i jedním z poselství Giving Tuesday, připomenout, že radost z pomoci je nakažlivá,“ doplňuje Mádlová.