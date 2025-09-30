Česká Orka Ventures a Insta Global Ventures expandují do Španělska, investují čtvrt miliardy
Česká fintechová skupina Orka Ventures a kostarická Insta Global Ventures (IGV), investiční divize společnosti Instacredit, založily společný podnik pro expanzi do Španělska. Od 1. října 2025 zde spustí první aktivity a v následujících třech letech plánují partneři investovat více než 250 milionů korun, přičemž ve střednědobém horizontu míří i na trhy Latinské Ameriky.
První fáze počítá s investicí Orka Ventures ve výši 30 milionů korun a příspěvkem IGV ve výši 32,5 milionu korun. V průběhu tří let má objem investic přesáhnout 250 milionů korun. Novou španělskou pobočku povede Simone Bertolone, který dosud působil ve vedení Orka Ventures a podílel se na transformaci skupiny.
„Do Španělska budeme dodávat naše fintech know-how, včetně scoringových modelů a řízení rizik. Po úspěšném zvládnutí této mise nás s naším partnerem čeká expanze na latinskoamerické trhy, kde má Instacredit již přes 1 milion zákazníků,“ uvedl Ondřej Šmakal, CEO a akcionář Orka Ventures.
Podle Carla Blasia, šéfa venture kapitálové divize IGV, je partnerství s Orka Ventures klíčové zejména pro expanzi v Evropě. „Naší rolí je dodat kapitál a podpořit růst společného podniku. V další fázi se zaměříme na Latinskou Ameriku,“ doplnil Blasio.
Španělsko otevírá dveře dál
Bertolone označil španělský trh za strategickou bránu k dalším globálním ambicím obou firem. „Společně s IGV tu chceme vybudovat lídra v oblasti férového, rychlého a technologicky vyspělého spotřebitelského financování, produkt samotný spustíme do února příštího roku.,“ uvedl nově jmenovaný country director.
Orka Ventures byla založena v Česku a působí mimo jiné v Dánsku či na Islandu. Disponuje vlastním scoringovým modelem pro vyhodnocování rizik a za třináct let existence poskytla úvěry v hodnotě téměř sedmi miliard korun. V roce 2023 získala investici od německé skupiny nordIX a její investice NúNú se v roce 2025 zařadila mezi FT1000 nejrychleji rostoucích firem v Evropě.
Insta Global Ventures byla založena v Kostarice jako CVC divize Instacreditu, předního poskytovatele úvěrů ve Střední Americe s milionem zákazníků. Kromě Latinské Ameriky se IGV zaměřuje na podporu fintech startupů v Evropě a USA.