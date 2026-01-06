Česko-Slovenský ples 2026 se blíží. Vzdá hold Václavu Havlovi a oživí odkaz společných dějin
- 12. ročník Česko-Slovenského plesu se uskuteční 7. února 2026 v Obecním domě v Praze.
- Ples vzdá hold klíčovým osobnostem a výročím společných dějin, mimo jiné Václavu Havlovi.
- Galavečer nabídne výjimečný kulturní a společenský program s hvězdami česko-slovenské hudební scény v čele s Lucií Bílou, Tublatankou či Rozhlasovým Big Bandem Gustava Broma.
Dvanáctý ročník Česko-Slovenského plesu přivítá své hosty 7. února 2026 v nádherných prostorách secesního Obecního domu v Praze. Prestižní akce se uskuteční pod záštitou prezidentů jak České republiky, tak Slovenské republiky, což podtrhuje jeho výjimečný význam pro oba národy. Mottem večera bude spojení "Od dědictví k budoucnosti".
Podobně jako předchozí ročníky bude ples opět protkán významnými historickými milníky. Hosté si připomenou například Václava Havla, Antonína Dvořáka, 100. výročí založení Československé národní banky, či nedožité 80. narozeniny Edity Grúberové, sopranistky světového formátu.
„Tato výročí jsou pro nás závazkem pokračovat v dialogu, který formuje a posiluje naši jedinečnou česko-slovenskou identitu. A protože k naši společné historii neodmyslitelně patří i sport, uctíme si i 50. výročí legendárního vítězství československé fotbalové reprezentace na Mistrovství Evropy 1976 v Bělehradě – úspěchu, který dodnes symbolizuje odvahu, jednotu a talent,“ približuje ideové pozadí události ředitel Radovan Čaplovič.
Pocta osobnostem, které spojovaly
Na nadcházejícím Česko-Slovenském plese se připomenou i další přední osobnosti a klíčové dějinné etapy, které spojují oba národy. Uctěno bude například 210. výročí narození Ľudovíta Štúra, vůdčí postavy slovenského národního obrození, a 150. výročí narození Tomáše Bati, světově proslulého podnikatele a vizionáře, jehož odkaz dalece přesahuje svou dobu.
Hudebně-umělecký rámec večera bude věnován 185. výročí narození Antonína Dvořáka, jednoho z největších géniů a osobností světové hudby. Jeho nadčasové dílo na plese připomene i smyčcová sekce Symfonického orchestru Českého rozhlasu, který v roce 2026 oslaví sto let od svého založení. Slovenskou kulturní linii doplní připomínka 100. výročí zahájení pravidelného rozhlasového vysílání na Slovensku, které představovalo významný mezník v rozvoji slovenské kultury a mediálního prostoru.
Legendy na pódiu
Prestižní galavečer nabídne vystoupení hudebních legend i současných hvězd české a slovenské hudební scény. Headlinerem bude Lucie Bílá s kapelou Petra Maláska. „Vždy jsem byla a budu československá zpěvačka. Nejen proto, že otec je z Petržalky, ale prostě to tak cítím. Jsem doma na Slovensku stejně jako jsem doma v Česku,” říká Bílá, která se na ples mimořádně těší a připravuje speciální program.
Rockovou energii přinese legendární slovenská kapela Tublatanka. „Jsme nadšení, že nás pozvali na Česko-Slovenský ples. Už dlouho tuto akci sleduji a jsem velmi rád, že tu vystoupíme. Cítíme se jako česko-slovenská kapela,” říká Martin Ďurinda z Tublatanky. Kapela, která koncertuje v České republice každoročně dvakrát více než na Slovensku, zdůrazňuje svůj silný vztah k oběma zemím a bratrství mezi národy.
Program mimo jiné doplní operní diva Adriana Kučerová, Lucia Šoralová s kapelou, Michal Penk s kapelou, Rozhlasový big band Gustava Broma se sólistkami Andreou Zimányiovou, Ivanou Regešovou a Zuzanou Gamboa v doprovodu smyčcové sekce Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Folklorní rozměr večera zajistí soubor Limbora.
„Program jsme sestavili tak, aby byl skutečnou oslavou české a slovenské hudební scény," doplňuje ředitel produkce Lumír Mati.
Slavnostním večerem budou hosty provázet Lucia Hlaváčková a Saša Rašilov.
Tradice, noblesa a přátelství
Během více než deseti let své existence si Česko-Slovenský ples vybudoval pověst akce, která na nejvyšší úrovni spojuje kulturu, eleganci a přátelskou atmosféru. První ročník se uskutečnil v roce 2014 a od samého začátku se koná v honosných prostorách pražského Obecního domu.
Také 12. ročník slibuje být nejen velkolepým kulturně-společenským zážitkem, ale především důstojnou připomínkou hodnot, které tvoří základ výjimečných vztahů mezi Čechy a Slováky.