Cestovní pojištění na hory rychle zdražuje. Víte, kolik zaplatíte za nehodu v Itálii?

Lyžování, běh na lyžích, skialpinismus, snowboarding. Češi za nejlepšími destinacemi pro tyto sporty cestují nejen do českých hor, ale i do zahraničí. A právě tam musejí mnohdy řešit ošetření zranění, které běžné veřejné zdravotní pojištění nekryje. Poranění kolene, vykloubení ramene, zlomeniny končetin i páteře vyžadují ambulantní péči a někdy i pobyt v nemocnici. Obojí se přitom v zahraničí může značně prodražit. Vedle profesionálně seřízeného vázání, přilby a bederního pásu se proto určitě hodí cestovní pojištění. A to i přesto, že se cena tohoto typu pojištění za posledních deset let dramaticky zvýšila.

„Podle našich dat vzrostla průměrná cena cestovního pojištění od roku 2015 o 70 procent z 60 korun na den na 102 korun na den. Tento nárůst kopíruje růst průměrné mzdy. Současně registrujeme zkrácení lyžařského pobytu o jeden den. V roce 2015 trval v průměru šest dní, nyní jde o průměrně pět dní,“ dokládá čísla Karel Šultes, ředitel oddělení dat a analýz Skupiny Klik.cz, a dodává: „Pokud sledujeme pojištění odpovědnosti, vidíme, že před deseti lety ho zahrnovala jen polovina sjednaných cestovních pojištění. Dnes je už součástí drtivé většiny sjednaných cestovních produktů. Důležité je upozornit na novou povinnost, a tou je mít potvrzení o pojištění odpovědnosti u sebe.“

Pří zranění v České republice se úraz hradí z veřejného zdravotního pojištění, případně z úrazového pojištění. Pokud ovšem dotyčný klasické úrazové pojištění nemá, vyplatí se pojistit se právě v rámci cestovního pojištění i v případě lyžování na českých horách. Dalším argumentem je pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám.

Nastavte si dostatečné limity a pozor na rizikové aktivity

Pojišťovny mají v nabídce různě odstupňované pojistné balíčky. Ty se liší jak krytím různých druhů rizik, tak i výší limitů pojistného plnění. Limity cestovního pojištění byste si měli nastavit podle plánovaných aktivit a přizpůsobit je cíli cesty. Cestuje-li celá rodina, je možné nastavit pojistné limity pro každého člena zvlášť. Zdravotnické ošetření bývá v zahraničí výrazně dražší než v tuzemsku. „Pro lyžování v Rakousku či Itálii doporučuji limity pro léčebné výlohy alespoň ve výši 5 milionů korun. Ve smlouvě se zaměřte i na jednotlivé tipy úkonů, užitečné je mít adekvátní limity třeba i pro stomatologické ošetření. Ověřte si také, zda vaše pojistka zahrnuje zásah horské služby a přepravu vrtulníkem do nejbližší nemocnice,“ říká Karel Šultes.

Obecně jsou lyžování a snowboarding považovány za běžné aktivity, naopak pro sjezd freerideových sjezdovek nebo skialpinismus je potřeba mít uzavřeno pojištění rizikových aktivit. Při zranění mimo vytyčené trasy však pojišťovna nemusí zásah proplatit vůbec.

Nemáte pojištění odpovědnosti? Za nehodu na italském svahu zaplatíte až 150 eur

Neméně důležité je pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám. A to v základních balíčcích nemusí být vždy zahrnuto. „Pokud na svahu způsobíte nehodu, kdy při srážce zraníte dalšího lyžaře, vyvarujete se díky pojištění odpovědnosti nemalých nákladů. Z pojištění se totiž poškozenému vyplácí náklady spojené s léčbou, bolestné, náhrada ušlé mzdy za dobu pracovní neschopnosti a u podnikatelů ušlý zisk. Dále pak v případě trvalých následků i odškodnění za ztížené společenské uplatnění,“ vyjmenovává Karel Šultes. „I v České republice se tak můžete dostat na částky v řádu statisíců, v zahraničí i milionů. V Itálii je pojištění odpovědnosti povinné. Lyžařům bez tohoto pojištění hrozí pokuta až do výše 150 eur. Ovšem i tam, kde vám pokuta nehrozí, určitě doporučuji si pojištění odpovědnosti pro tyto případy uzavřít,“ dodává.

Kvůli bezpečnosti na sjezdovky nepatří alkohol ani jiné omamné látky. „Pokud by byly u viníka nehody prokázány, pojišťovna při vyrovnání škody způsobené třetí osobě náhradu sice zaplatí, ale následně ji začne vymáhat po viníkovi,“ uzavírá Karel Šultes.

Autorem tiskové zprávy je Skupina Klik.cz.