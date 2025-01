V průběhu roku 2025 bude postupně končit platnost 661 088 řidičským průkazům. Samotné podání žádosti o vydání nového průkazu přitom Ministerstvo dopravy digitalizací výrazně ulehčilo. Vše je možné vyřídit od počítače a nezávisle na úředních hodinách.

„Portál dopravy představuje v českém prostředí jeden z nejúspěšnějších projektů digitalizace státní správy. Žádosti o nové řidičské průkazy se ročně týkají vyšších desítek až několika set tisíců řidičů. Digitalizace této služby tak ulehčuje život a šetří čas nejen jim, ale i úředníkům a spoluobčanům, kteří na úřadě vyřizují agendu, která ještě on-line zpřístupněná není,“ popisuje ministr dopravy Martin Kupka.

V Praze by tak teoreticky nemuselo na úřad téměř 66 tisíc řidičů, kteří by si v roce 2025 měli o nový řidičák zažádat, v Brně je to přes 19 tisíc řidičů. V Ostravě se nové žádosti týkají téměř 15,4 tisíc řidičů, v Českých Budějovicích by si mělo prodloužení řidičského průkazu vyřídit téměř 11 tisíc lidí, v Plzni přes 10,6 tisíc.

V rámci krajů se pak nejvíce výměn týká Středočeského kraje – nový ŘP by si zde mělo vyřešit 93,5 tisíc lidí. Následuje Jihomoravský kraj, kde by si mělo platnost řidičského oprávnění pohlídat přes 74 tisíc řidičů, v Moravskoslezském kraji je to necelých 70 tisíc řidičů.

Řídičský průkaz už člověk u sebe mít nemusí

Věkově se výměny týkají nejvíce lidí ve věku 61 let a více, jde o 254 tisíc řidičů. Ve věkových kategoriích mezi 41 až 50 lety a 51 až 60 lety bude žádat o prodloužení téměř shodný počet lidí, pro každou skupinu vždy necelých 135 tisíc řidičů.

V ČR je od ledna 2024 možné vůz řídit, aniž by měl řidič svůj průkaz v podobě kartičky fyzicky u sebe. Evropská legislativa ale stále nařizuje řidičák jednou za deset let vyměnit a v rámci členských států je řidič povinen tímto dokladem prokazovat oprávnění auto řídit.

Ministerstvo dopravy plánuje možnost alespoň doručování hotových řidičských průkazů do výdejních boxů či na výdejní místa anebo možnost platit správní poplatky on-line. Na Portál dopravy je možné se přihlásit přes Identitu občana, Mobilní klíč eGovernmentu nebo třeba přes datovou schránku. Cílovým stavem ovšem je, aby po celé Evropě už byly plastové kartičky minulostí a výměna už nebyla nutná.