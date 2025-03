Průměrné pojistné plnění u soukromých nemovitostí za posledních pět let vzrostlo více než dvojnásobně

Na růst cen ve stavebnictví a nedostatečné navýšení pojistných částek pojišťovny upozorňují již několik let. Dokazuje to i významný nárůst průměrného pojistného plnění, které pojišťovny klientům vyplácejí. „V roce 2020 byla průměrná škoda na soukromých nemovitostech přes 28 600 Kč, v roce 2024 to už bylo 63 600 Kč. Oproti tomu se průměrné pojistné, které klienti za pojištění svých domů platí, zvýšilo pouze o 38 procent,“ představil rozdíly Ondřej Poul, ředitel Centra likvidací v pojišťovně Kooperativa.