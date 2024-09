Světoví byznysmeni a investoři zavítají v říjnu do Prahy na prestižní konferenci SHIFTS

Letos, podobně jako loni, jsou pro organizátory důležité tři sféry, které se proměňují víc než ostatní – byznys, technologie a geopolitika. „Chceme se na tato tři témata podívat prizmatem toho, co bude, ne toho, co se děje teď. I proto letos zveme výjimečné speakery, kteří umí hledět dopředu. Mají instinkt vidět, kudy běží zajíc a několikrát v životě to už potvrdili,“ vysvětluje šéfredaktor pořádající e15 Nikita Poljakov.

V této souvislosti bude patřit ke stěžejním pohled bývalé ministryně zahraničí a jedné z nejvlivnějších žen Izraele Tzipi Livni na současnou geopolitickou situaci a dopady aktuálních konfliktů na globální stabilitu. Účastníci konference budou diskutovat s Patrikem Tkáčem o vedení a rizikách finanční skupiny s unikátním středoevropským postavením a o finančních trzích. Petr Pánek a Vladimír Lasocki, další významní muži z J&T, budou pak připraveni k debatám o strategiích a pohledech předních investorů. Tomáš Čupr se pak s přítomnými podělí o své zkušenosti se založením předního online obchodu s potravinami ve střední Evropě a jeho vedení v náročných časech. Bude hovořit o výzvách při škálování firmy, řízení růstu a budoucnosti e-commerce.

Ekonomika, technologie a geopolitická situace procházejí neustálými otřesy a proměnami. To, co je dnes klíčové, zítra už nemusí platit. „Pozice a názory, které jsme dříve zastávali, mohou příště působit zastarale. Současnost není podstatná, zaměřme se na budoucnost. Tu bychom měli vrátit k růstu a rozvoji. A proto jsou letošní SHIFTS postaveny na konceptu budoucnosti a návratu k růstu. Budeme analyzovat nynější změny perspektivou toho, jak přestat stagnovat a začít rozvíjet vlastní byznys i potenciál v blízké budoucnosti,“ doplňuje hlavní tematickou linku konference Nikita Poljakov.

Přislíbených finančních výhledů vývoje globální politiky amerického investora a finanční analytika Stevena Eisman se však bohužel v říjnu na konferenci nedočkáme. „Velmi mne to mrzí, ale z osobních důvodů se bohužel nejsem schopen SHIFTS v Praze zúčastnit. Věřím, že se akce povede a že budu mít šanci vystoupit na akci v budoucnu,“ vzkázal Steven Eisman všem, kteří se na něj těšili.

Jedinečná příležitost zjistit, jak vidí budoucnost světoví byznysmeni

Konference SHIFTS opět ukazuje, že CNC, e15 a Praha jsou důležitými středobody pro diskuse o budoucnosti globální ekonomiky, technologií a geopolitiky. Spojení klíčových osobností z těchto oblastí poskytne českým i mezinárodním účastníkům jedinečnou perspektivu a inspiraci, jak se vypořádat s nadcházejícími výzvami. Vize návratu k růstu, která bude provázet celou konferenci, je nejen relevantní, ale i naléhavá v dnešním dynamickém světě. Pro všechny zúčastněné jde o neocenitelnou příležitost získat nové pohledy, navázat kontakty a připravit se na to, co přinese budoucnost.

