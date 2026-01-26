Pesmise. Král psích krmiv Pavel Bouška chystá pro Polsko miliardovou investici
- Český výrobce krmiv Brit chystá v Polsku masivní investiční ofenzivu.
- Vedle přestavby staré továrny se rýsuje i úplně nový závod.
- Za expanzí stojí rychle rostoucí trh a nové trendy v péči o mazlíčky.
Společnost Vafo Group miliardáře Pavla Boušky se chystá investovat v Polsku stovky milionů eur do továren na výrobu krmiv pro domácí mazlíčky. V režii majitele populární značky Brit má jít celkem o dva počiny – opravu staré konzervárny na baltském pobřeží a výstavbu úplně nového závodu, pro nějž aktuálně vybírá z pěti lokalit. V Polsku už přitom firma koupila distributora krmiv Azan a severní sousedé jsou pro ni aktuálně nejdůležitějším trhem.
„Jsme ve finálním procesu pořízení brownfieldu v Pomořanském vojvodství na severu Polska blízko naší továrny Carry Pet. Chtěli bychom tam vybudovat výrobu mokrých krmiv, především pro kočky, ale s výrobou pro psy také počítáme,“ říká Jakub Majer, šéf Vafo Production, které zastřešuje všechny výrobní závody firmy v České republice i v zahraničí, tedy v Estonsku, Finsku a právě v Polsku. Pro lepší obrázek: Tržby skupiny se pohybují kolem 16 miliard korun ročně.
Konzervárna v minulosti vyráběla produkty pro lidskou spotřebu, přepnutí její výroby by podle manažera mělo být poměrně rychlé. Krmiva začne vyrábět zhruba za rok a půl.
Vafo nedělá nové akvizice proto, aby utlumovalo jiné továrny – má jich pět v Česku a čtyři v zahraničí. Jeho šéfové dobře vědí, co se s byznysem kolem zvířecích miláčků bude v příštích letech dít. „Byť spouštíme třetí výrobní linku v Číčenicích, zhruba do dvou let nám dojdou stávající kapacity, proto se díváme opět v Polsku po stavbě továrny na suchá krmiva; ta by už měla vyrůst na zelené louce,“ říká Jakub Majer.
Web statista.com odhaduje, že evropský trh pet food poroste i přes svou nasycenost stabilně do roku 2030 více než tříprocentním tempem. Odhady Vafa k tomu navíc dodávají, že uvnitř širokého segmentu jsou navíc jednotlivosti, které výrazně vystřelí nahoru. Třeba vitaminové suplementy si chovatelé oblíbili tak, že firmě v nich obrat vzrostl jen za loňský rok o 30 procent.
Co se týká zmíněné nové továrny na suchá krmiva, investice bude v desítkách milionů eur. Firma nyní dokončuje akvizici pozemku. „Chceme mít jistotu, že předtím než ho koupíme, tak dostaneme černé na bílém, že ze stavebního hlediska i povolovacího procesu bude možné takový provoz postavit,“ doplňuje Jakub Majer. Továrna by měla začít vyrábět kolem roku 2028. O jak velkou investici půjde, dokládá i množství technologií, které podle manažera zaberou odhadem padesát lodních kontejnerů. Práci v ní najde pak více než stovka zaměstnanců.
Polsko si firma vybrala jednak proto, že cítí větší chuť tamních úřadů přitáhnout investice, jednat také proto, že chce být blíže svému největšímu trhu. „Vzhledem k tomu, že už tam jednu továrnu máme, držíme poměrně robustní distribuční síť Azan se stovkou zaměstnanců a Polsko je velký trh, chceme tam posílit,“ říká Jakub Majer. Firma kvůli Polsku na čas utlumila i chystanou expanzi do Itálie.
Vafo chce postupně proniknout do pětky největších v oboru v Evropě. Zatímco v Polsku, Česku či na Slovensku, ve Finsku či v skandinávských zemích se jí to i díky předchozím akvizicím povedlo, stále jí chybí pevněji se usadit na slibných trzích, kam se vedle Itálie počítají třeba i Německo, Maďarsko, Rumunsko či Chorvatsko.
Vafu se ale daří v Británii. Spolu s tím, jak své krmivo dodává ostatním značkám mimo svou rodinu, patřila mezi ně i tamní Pooch & Mutt. Vafo ji postupně převzalo a nyní je její plně vlastněnou součástí. Jen loni podle Jakuba Majera značka vyrostla obratově o 50 procent. Na ostrovech Vafo akvírovalo také startup zaměřený na zkoumání mikrobiomu domácích mazlíčků Biome9. Na základě jeho dat je schopno doporučit, jaké látky zvířeti chybějí a čím by se mělo krmit. „Obecně pozorujeme, že lidské zvyky ohledně zdraví se přelévají do péče o domácí mazlíčky. Právě to je jedna z cest, kterou se chceme vydat,“ plánuje Jakub Majer.