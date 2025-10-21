Zdravotnická skupina AGEL patří mezi největší nemocniční sítě v Evropě
Skupina AGEL zaznamenala výrazný úspěch v mezinárodním srovnání. V žebříčku „HBI Top 100 largest hospital groups in EMEA by revenue 2025“ obsadila 22. místo a stala se nejvýše hodnocenou nemocniční skupinou ze střední a východní Evropy.
Zdravotnická skupina AGEL se umístila mezi nejvýznamnějšími hráči evropského zdravotnictví. V prestižním žebříčku, který každoročně srovnává největší nemocniční skupiny v Evropě, na Blízkém východě a v Africe podle výše tržeb, obsadila 22. příčku. Tento výsledek z ní činí nejúspěšnějšího zástupce regionu střední a východní Evropy.
„Pohybujeme se ve společnosti velmi elitních zařízení a špičkových poskytovatelů. Je to výraz uznání pro dobrou práci vedení i všech zaměstnanců,“ uvedl předseda představenstva Michal Pišoja.
Žebříček HBI, který připravuje odborný portál Healthcare Business International, patří k nejuznávanějším přehledům v oboru. Slouží jako referenční bod pro investory, zdravotnické manažery i analytiky a každoročně nabízí detailní srovnání soukromých nemocničních skupin především na základě jejich tržeb.
V první padesátce nejen díky velikosti
Hodnocení přitom nezohledňuje pouze velikost organizací, ale i širší vývojové trendy – například expanzi firem, investiční aktivity či pokrok v digitalizaci. „Zařazení v první stovce, ba dokonce v první padesátce proto není jen otázkou prestiže, ale i signálem, že patříme k nejdůležitějším hráčům v evropském zdravotnictví,“ doplnil Pišoja.
Skupina AGEL zaměstnává v České republice více než 9 tisíc lidí. Společně se zařízeními na Slovensku a ve Španělsku čítá její tým zhruba 16,5 tisíce pracovníků, především z řad zdravotnického, odborného a podpůrného personálu. Každoročně skupina ošetří více než sedm milionů pacientů.
Z českých subjektů se v žebříčku dále umístila skupina Penta na 29. místě a AKESO Holding na 93. příčce. Podle metodiky HBI dosáhl AGEL v loňském roce tržeb ve výši 1,311 miliardy eur, tedy necelých 32 miliard korun.