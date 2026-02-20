Zlato jako pojistka, ne jen investice. Mladí milionáři mu věří, ukazuje průzkum J&T Banka Wealth Report
- Podle průzkumu J&T Banka Wealth Report se zlato v očích dolarových milionářů mění z konzervativní investice na strategický nástroj ochrany majetku.
- Rostoucí geopolitická nejistota a obavy o stabilitu finančního systému posilují jeho roli především jako pojistky, nikoli jen zdroje výnosu.
- Mladší a nastupující generace bohatých ve zlatě vidí výrazně větší potenciál než jejich rodiče.
Tradiční představa, že zlato roste pouze tehdy, když je vysoká inflace nebo akciové trhy strmě klesají, se v posledních letech rozpadá. Podle průzkumu J&T Banka Wealth Report , který už 15 let mapuje postoje českých a slovenských dolarových milionářů, posiluje důvěra ve zlato jako doplňkovou složku jejich portfolií.
„Dolaroví milionáři jsou ve svém uvažování velmi pragmatičtí a nepodléhají okamžitým emocím nebo palcovým titulkům o nové zlaté horečce. Zatímco průměrný investor může vnímat zlato spekulativně, pro naše klienty je to spíš taktický doplněk, jehož váha v portfoliu obvykle nepřesahuje 10 %,“ říká manažer privátního bankovnictví J&T Banky Roman Koděra.
Výnosnost zlata rozděluje generace
Z hlediska očekávaného výnosu zůstávají čeští dolaroví milionáři relativně střízliví. V zajímavé zhodnocení zlata v letošním roce věří v Česku 18 % dolarových milionářů, zatímco 13 % naopak očekává pokles. To je daleko za premianty mezi aktivy, kam patří private equity s důvěrou v růst na 51 % a akcie s 44 %. Ostatní drahé kovy a drahokamy zůstávají zcela v pozadí, jako zajímavou investici je vnímají pouze 3 % českých milionářů.
Pohled na zlato se výrazně liší podle věku i investičního stylu. Největší důvěru ve zlato vykazuje nejmladší segment úspěšných investorů. Více než třetina z nich podle dat J&T Banka Wealth Reportu očekává, že jim v následujícím období přinese zajímavý výnos. Zlato přitom vnímají jako flexibilní nástroj pro zvládání nestability.
„Investice do zlata má mnoho podob. Dnes už to není jen cihla v trezoru, ale díky moderním finančním nástrojům, jako jsou různé fondy, jde také o velmi flexibilní aktivum. Klientům to umožňuje efektivně pracovat s alokací majetku a v případě potřeby rychle reagovat na změny na světových trzích, aniž by museli řešit logistiku fyzického kovu,“ vysvětluje Koděra.
Investice, nebo pojistka?
Z hloubkových rozhovorů s českými dolarovými milionáři v rámci J&T Banka Wealth Reportu vyplývá několik klíčových důvodů pro změnu pohledu na zlato. Mezi ně patří masivní nákupy zlata centrálními bankami a postupné oslabování role amerického dolaru jako dominantní rezervní měny. Do hry vstupují také obavy ze zmrazování finančních aktiv, které do investičního uvažování přišly spolu s mezinárodními sankcemi. Zároveň ruku v ruce s rostoucím zadlužením vlád oslabuje důvěra v to, že státy budou schopny své závazky splácet, aniž by si „pomohly“ zvýšenou mírou inflace.
Přes 90 % českých dolarových milionářů se shoduje, že je nutné zvyknout si na život v nepředvídatelném světě. Důvod pro fyzickou formu zlata je tedy ryze pragmatický, mít k dispozici likvidní a globálně akceptovatelný prostředek pro případ potřeby rychlého přesunu kapitálu či celé rodiny do zahraničí.
„Dnešní doba je charakteristická vysokou mírou nepředvídatelnosti. Klienti jsou proto ochotni akceptovat, že zlato nenese úrok ani dividendu, a vnímají náklady spojené s jeho fyzickým držením jako přiměřenou cenu za pojistku, která jim v dobách tržních turbulencí přináší klidnější spaní,“ vysvětluje manažer privátního bankovnictví.
Změna investičního pohledu dolarových milionářů je v aktuálním J&T Banka Wealth Reportu vidět na více frontách, zlato přestávají vnímat jako mrtvou investici a kryptoměny jako pouhý hazard. Oba tyto světy se v portfoliích bonitních klientů začínají doplňovat jako různé formy ochrany proti erozi tradičního finančního systému.
„Zlato není reliktem minulosti, ale logickým doplňkem v digitální době. Vidíme, že i ti nejprogresivnější investoři, kteří rozumí blockchainu a technologiím, se nakonec vrací k fyzickému kovu jako k nejzazší pojistce. Cílem moderního wealth managementu totiž není jen bezhlavé násobení majetku, ale především jeho uchování v čase. Tedy aby zůstal nedotčen bez ohledu na to, jaké turbulence globální ekonomiku zrovna potkají,“ uzavírá Koděra.
Jak vypadá dolarový milionář
Tuzemští dolaroví milionáři se ve svém profilu blíží těm zahraničním. Nejpočetnější skupinu tvoří ekonomicky aktivní muži ve středním až pozdějším věku, převážně podnikatelé a majitelé firem. Postupně však přibývá také vysoce postavených manažerů.
Kromě „polistopadové generace“ se mezi dolarovými milionáři stále častěji objevují i mladší podnikatelé a především nástupníci, kteří budou svou roli v této skupině v následujících letech posilovat. S mezigeneračním předáváním firem a majetku zároveň roste podíl žen, zejména vdov a dcer, které přebírají správu rodinného jmění.