Česko podporuje Ukrajinu, Rusko je agresorem, uvedl Zůna
- Podpora Ukrajiny má podle ministra obrany Jaromíra Zůny pokračovat, agresorem je podle něj Rusko.
- EU se dohodla na půjčce 90 miliard eur, Česko se spolu s Maďarskem a Slovenskem nepřipojí ke garancím.
- O další podobě české muniční iniciativy má rozhodnout vláda jako celek.
Podpora Ukrajiny bude pokračovat, Česko stojí na její straně, agresorem je Rusko, řekl na páteční tiskové konferenci vicepremiér a ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Pokládá ale za nutné hledat optimální cesty podpory napadené země. SPD, která nominovala Zůnu do kabinetu ANO, SPD a Motoristů, prosazuje ukončení posílání peněz na Ukrajinu i české muniční iniciativy.
Lídři zemí EU se v noci shodli, že unie poskytne Ukrajině půjčku 90 miliard eur (zhruba 2,2 bilionu Kč). Česko, Maďarsko a Slovensko se ale nepřipojí ke garancím, které s tím budou spojené. Zůna ocenil, co se v Bruselu podařilo premiérovi Andreji Babišovi (ANO) dojednat. Jde podle něj o nejčistší cestu z hlediska provedení a nejpřijatelnější variantu z hlediska českých národních zájmů.
O muniční iniciativě rozhodne celá vláda
O osudu české muniční iniciativy podle Zůny rozhodne vláda jako celek. V zásadě ji nikdo nezpochybňuje, jde ale o to, jaký bude proces jejího řízení a jak dál pokračovat, řekl Zůna novinářům.
Muniční iniciativu, prostřednictvím které dodávají spojenci Ukrajině dělostřeleckou munici, před volbami silně kritizoval nynější premiér Andrej Babiš (ANO), sliboval ji zrušit. Stejný postoj zastává koaliční SPD. Zůna nedávno po jednání s prezidentem uvedl, že považuje za legitimní požadavek na posouzení iniciativy.