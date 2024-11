Ukrajina si v úterý připomíná 1000 dní od zahájení ruské invaze. Válka, kterou rozpoutal ruský prezident Vladimir Putin, si dosud vyžádala statisíce obětí, miliony uprchlíků i zničená města. V současné době se bojuje hlavně na jihu a východě Ukrajiny. Letošní rok byl spíše ve znamení postupu ruské armády na východní frontě. Ukrajinské armádě se v srpnu podařilo překvapivě proniknout do ruské Kurské oblasti, kde nyní ovládá několik stovek kilometrů čtverečních. V příhraniční oblasti se čeká rozsáhlá ruská protiofenzíva, do které se zapojí i Severokorejci. USA v reakci na to Kyjevu povolily použít americké rakety ATACMS k útoku v Rusku.