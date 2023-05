Válka na Ukrajině ukázala Česku, že se útoku dronů neubrání | e15.cz

Je to zhruba rok, co české ministerstvo obrany sdělilo veřejnosti poměrně ambiciózní a dost možná i velmi odvážný plán. Ten počítá s tím, že podzvukové bitevní a cvičné letouny L-159 Alca, vyráběné od 90. let minulého století a určené především k podpoře pozemních sil, by měly být v dlouhodobém horizontu nahrazeny bezpilotními prostředky.

Jestli taková informace někoho potěšila, jistě to byl tehdy dosluhující prezident Miloš Zeman. Co se týče české obranyschopnosti, byly totiž bezpilotní prostředky jednoznačným mottem jeho prezidentování. Při armádních akcích, kam čas od času se svými spolupracovníky zavítal, nevynechal jedinou příležitost a velmi usilovně lobboval za pořízení velkých (izraelských) taktických dronů.

Na jedné straně tu tedy máme českou, značně hyperbolickou debatu o bezpilotních prostředcích vedenou víceméně na kancelářské úrovni, na druhé pak realitu jejich masivního nasazení během současné ruské agrese proti Ukrajině. Právě toto bojiště už více než rok dennodenně odhaluje reálné možnosti dronů při vedení velkého teritoriálního konfliktu. A ta zjištění jsou poměrně překvapivá.