EU bez Maďarska podpořila Ukrajinu. Trump se zatím chystá na klíčové jednání s Putinem
Ukrajinci musí mít svobodu rozhodnout o své budoucnosti, shodly se v prohlášení země Evropské unie s výjimkou Maďarska. Diplomatické řešení války na Ukrajině, kterou před třemi a půl lety rozpoutalo Rusko, musí chránit klíčové ukrajinské a evropské bezpečnostní zájmy, zdůraznili také prezidenti a šéfové vlád 26 evropských zemí podle agentury Reuters. Prohlášení přichází jen několik dní před očekávanou schůzkou Trumpa s Putinem.
„Smysluplné vyjednávání je možné vést jen v kontextu příměří nebo omezení bojů,“ stojí mimo jiné v prohlášení, na němž se lídři dohodli v pondělí pozdě večer a bylo zveřejněné dnes. Země Evropské unie v něm dále dávají najevo přesvědčení, že trvalý a spravedlivý mír, který přinese stabilitu a bezpečnost, musí respektovat mezinárodní právo.
Prezidenti a premiéři se také zavazují k další podpoře Ukrajiny v jejím směřování ke členství v EU a vítají snahy amerického prezidenta Donalda Trumpa ukončit ruskou válku proti Ukrajině.
Trump se má v pátek na Aljašce setkat s ruskou hlavou státu Vladimirem Putinem, kvůli čemuž v některých evropských zemích panují obavy, aby se spolu oba nedohodli a pak nepostavili Ukrajinu a Evropu před hotovou věc.
Trump v pondělí uvedl, že Putinovi na schůzce řekne, že musí ukončit válku, a projedná s ním možné podmínky mírové dohody. „Nebudu uzavírat dohodu. Není na mně, abych uzavíral dohodu. Myslím, že dohoda by měla být uzavřena s oběma stranami,“ podotkl. Přál by si, aby se následně uskutečnila schůzka mezi Putinem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
Ukrajinské síly podle informací generálního štábu osvobodily další dvě vesnice v Sumské oblasti na severovýchodě země. Vyhnání okupantů ze vsí Stepne a Novokosťantynivka představuje další z malých územních zisků u hranic s Ruskem, které ukrajinská armáda oznámila před schůzkou Trumpa s Putinem naplánovanou na pátek, poznamenala agentura Reuters.
Lipavský: hlavními oběťmi války jsou děti
Prohlášení přichází v době, kdy v Kyjevě probíhá konference k mezinárodnímu právu a 76. výročí přijetí Ženevských úmluv. Za Česko se akce účastní ministr zahraničí Jan Lipavský, který od svého ukrajinského protějšku Andrije Sybihy obdržel medaili za podporu Ukrajiny a diplomatické úsilí. „Stále vidíme řadu ozbrojených konfliktů po celém světě. Stále musíme opakovat své výzvy všem stranám, aby respektovaly a plnily základní pravidla mezinárodního humanitárního práva,“ řekl český ministr.
Pokračující ruská válka proti Ukrajině podle něj přinesla nesmírné lidské utrpení a závažná porušení mezinárodního humanitárního práva. „Byli jsme svědky nevybíravých útoků na civilní oblasti, opakovaných zásahů kritické infrastruktury a útoků na školy, nemocnice a obytné budovy. Co je nejzávažnější, že děti byly mezi hlavními oběťmi - byly zavražděné, unesené a traumatizované,“ dodal.