Merz svolal jednání Evropanů s Trumpem a Zelenským před summitem Trump-Putin
Německý kancléř Friedrich Merz svolal na středu virtuální schůzku, na které chce jednat s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a představiteli zemí Evropské unie o válce na Ukrajině a o chystaném setkání Trumpa s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. V tiskové zprávě o tom v pondělí informoval mluvčí německé vlády Stefan Kornelius. Rusko-americký summit se má uskutečnit v pátek na Aljašce.
Podle tiskové zprávy by se v různých formátech měli virtuálních rozhovorů účastnit prezidenti a předsedové vlád Německa, Finska, Francie, Británie, Itálie, Polska a Ukrajiny, předsedkyně Evropské unie Ursula von der Leyenová, předseda Evropské rady António Costa, generální tajemník NATO Mark Rutte a americký prezident Donald Trumpa a jeho viceprezident J. D. Vance.
„Mimo jiné by v nich mělo jít o další možnosti, jak vyvinout tlak na Rusko. Kromě toho by se mělo hovořit o přípravě možných mírových jednání a s tím spojených otázkách územních nároků a bezpečnosti,“ uvedl mluvčí německé vlády Kornelius. Podle agentury DPA, která se odvolává na vládní zdroje, se jednání uskuteční prostřednictvím videokonference.
Trump a Putin se dohodli na setkání na Aljašce, na které by měli v pátek jednat o ukončení války na Ukrajině. Půjde o dvoustrannou schůzku, Bílý dům však podle informací stanice NBC News stále zvažuje, že na Aljašku pozve také ukrajinského prezidenta Zelenského. Evropští politici před pátečním summitem naléhají na to, aby byla Ukrajina do jednání zapojena. Zelenskyj dnes řekl, že ústupky Moskvu k ukončení tři a půl roky trvající agrese nepřimějí, je na ni podle něj třeba zvýšit tlak.
VIDEO: Vzpínající se lev a Pavučina: dvě citelné rány pro dva blízké spojence - Rusko a Irán, řekl analytik Bříza pořadu FLOW