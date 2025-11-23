Mírový plán vznikl u nás, tvrdí Rubio. Obsahuje postřehy Rusů i podněty po schůzkách s Ukrajinci
- Americký ministr zahraničí Marco Rubio vysvětluje, že nejnovější Trumpův plán pro ukrajinu je amerického původu.
- Snesla se na něj kritika, že musel vzniknout v Moskvě.
- Ukrajina se podle něj musí vzdát území, omezit armádu, nevstoupit do NATO, podle kritiků připomíná kapitulaci.
Plán na ukončení války na Ukrajině byl vypracován Spojenými státy, přičemž je založen na podnětech z ruské strany, ale také na předchozích a aktuálních podnětech z ukrajinské strany. Na síti X to napsal americký ministr zahraničí Marco Rubio s tím, že 28bodový dokument představuje rámec pro probíhající jednání.
Podle agentury AFP tak reagoval na prohlášení několika amerických senátorů, kteří v sobotu uvedli, že jim Rubio řekl, že dokument nepředstavuje oficiální postoj USA, ale je pouze výchozím bodem pro diskuzi a zahrnuje seznam ruských přání.
„Ministr Rubio nám dnes odpoledne zavolal. Myslím, že nám dal docela jasně najevo, že jsme adresáty návrhu, který byl doručen jednomu z našich zástupců. Nejedná se o naše doporučení. Nejedná se o náš mírový plán,“ uvedl podle AFP republikánský senátor Mike Rounds.
Plán amerického prezidenta Donalda Trumpa počítá mimo jiné s tím, že Ukrajina přijde o značnou část svého území, početně omezí svou armádu na maximálně 600 000 vojáků a zaváže se, že nevstoupí do NATO.
Agentura DPA v sobotu informovala, že lídři Evropy, Kanady a Japonska plán v jeho současné podobě odmítají. Trump později připustil, že tento plán není jeho poslední nabídkou.
Americké ministerstvo zahraničí uvedlo, že Rubio již odletěl do Ženevy, kde se zúčastní schůzky se zástupci Francie, Německa, Británie, EU a Ukrajiny, se kterými americký plán pro Ukrajinu projedná.