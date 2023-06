Kachovská přehrada je zničena. Řeší se, komu katastrofa pomůže | e15.cz

Kachovská vodní elektrárna navíc byla zcela zničena a nebude možné uvést ji do původního stavu, uvedla v prohlášení na sociální síti telegram společnost Ukrhidroenerho. Výbuch podle ní nastal přímo ve strojovně elektrárny. O úplném zničení v ruské státní televizi podle médií hovořil i šéf ruské okupační správy v Nové Kachovce Vladimir Leonťjev.

Ukrajinská armáda tvrdí, že Kachovskou přehradu, která leží v okupované části jižní Ukrajiny, vyhodily do povětří ruské síly. Místní ruští činitelé naopak obviňují ukrajinské jednotky.

„Ruští teroristé. Zničení přehrady vodní elektrárny Kachovka jen potvrzuje celému světu, že je třeba je vyhnat ze všech koutů ukrajinského území,“ uvedl Zelenskyj na twitteru a připojil video poškozené přehrady.

Šéf ukrajinské prezidentské kanceláře Andrij Jermak na sociální síti telegram napsal, že Rusko se zničením Kachovské přehrady dopustilo „ekocidy“, ale ukrajinské úřady pracují na zajištění bezpečnosti obyvatel. Poznamenal také, že ruské akce představují hrozbu i pro nedalekou Záporožskou jadernou elektrárnu.

Zničení přehrady Nová Kachovka by nemělo mít bezprostřední vliv na bezpečnost Záporožské elektrárny. Reaktory jsou odstaveny, chlazení zajištěno ze velké speciální nádrže na Dněpru. Horší je humanitární katastrofa kvůli záplavám. Další v řadě. Zatracení Rusáci. — Dana Drábová #KeepCalmAndSmile (@DrabovaDana) June 6, 2023

Podle ukrajinských úřadů hladina v nádrži klesá rychlostí asi 15 centimetrů za hodinu. Obyvatele vyzvaly, aby se v co největší míře zásobili vodou. Kachovská nádrž byla totiž zdrojem pitné vody pro široké okolí.

Záplavy v Chersonu. Zničení Kachovské přehrady ohrožuje tisíce obyvatel

Asi 16 tisíc obyvatel se nacházelo v „kritické zóně“ na západním břehu Dněpru ohrožené záplavami po zničení Kachovské přehrady na jihu Ukrajiny, uvedl na sociálních sítích šéf chersonské regionální vojenské správy Oleksandr Prokudin. Podle ruské okupační správy Chersonské oblasti situace ohrožovala 22 tisíc obyvatel.

Ruská státní agentura RIA mezitím přinesla prohlášení Moskvou dosazené správy okupované části Chersonské oblasti, podle kterého se riziko záplav týká 14 obcí s celkem 22 tisíci obyvateli.

Kachovská přehrada je nádrž na řece Dněpr na jižní Ukrajině, někdy se jí přezdívá Kachovské moře. Leží na území Chersonské, Dněpropetrovské a Záporožské oblasti. Svou rozlohou 2155 kilometrů čtverečních je to druhé největší umělé jezero na Ukrajině, po Kremenčucké přehradě. Byla postavena v roce 1956. Kachovská vodní elektrárna má výkon 350 megawatů.

Největší česká přehradní nádrž Lipno má rozlohu 48,7 kilometrů čtverečních, což znamená, že Kachovská přehrada je téměř 45krát větší.

📹The house floats along the #Dnipro river, washed away by water as a result of the explosion of the #Kakhovka Hydropower Plant pic.twitter.com/inf2g7nz2r — KyivPost (@KyivPost) June 6, 2023

Kdo profituje ze zničení Kachovské přehrady?

O možném zničení Kachovské přehrady se spekulovalo už delší dobu. Zelenskyj loni v říjnu řekl, že Rusko chystá na Kachovské přehradě útok, který by mohl vést k zatopení nedalekého města Cherson i desítek dalších obcí. Ruská okupační správa naopak prohlašovala, že takový útok plánuje Kyjev.

Zničení Kachovské přehrady na jihu Ukrajiny hraje do karet víc Ukrajincům než Rusům, míní Zdeněk Kříž z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Kříž se specializuje na mezinárodní bezpečnostní organizace či bezpečnostní politiku. Voda například poškodí ruská obranná postavení, řekl Kříž ČTK.

„Nebudu se vyjadřovat k tomu, kdo tu přehradu poškodil, ale jaké to má důsledky pro vedení bojových operací. V první řadě to znamená, že jestliže bude Kachovka vypuštěna, a ona se se během několika dní vypustí, tak už ji nikdo nebude moci vypustit podruhé. Třeba někdy v létě, kdy by chtěli Ukrajinci násilně překročit Dněpr a Rusové by jim v tom chtěli zabránit. Pokud by byla Kachovka plná, vypuštěním by Rusové mohli tento pokus elegantně zlikvidovat. To už nyní nebude možné," uvedl Kříž.

Záběry zničené Kachovské přehrady Autor: reprofoto Twitter

Soudí, že by se asi 70 procent vody mělo vylít na levý břeh Dněpru - ukrajinská území okupovaná Ruskem, kde je krajina rovinatější. Zbylých 30 procent zaplaví pravý břeh Dněpru, který Ukrajinci již osvobodili.

„Z tohoto úhlu pohledu to znamená, že obranná postavení, která si Rusové vytvořili na levém břehu Dněpru, utrpí škody. Také to znamená, že terén bude vysychat mnohem pomaleji, vyschne třeba až v létě. Ruský generální štáb tak bude muset počítat s tím, že by se Ukrajinci mohli v létě, až bude probíhat další fáze ukrajinského útoku, pokusit zesílit tlak násilným přechodem Dněpru, a vytvořit si příznivé podmínky pro vpád do zad Rusům, kteří se brání u Melitopolu," popsal analytik. Vypuštění Kachovské přehrady podle něj vytváří pro tento scénář podmínky a pomáhá víc Ukrajincům než Rusům. Soudí, že Rusům zničení přehrady rozhodně nepomáhá.

‼️ Undermining #Kakhovka hydroelectric power station will not interfere with the offensive of the Armed Forces of Ukraine, - Commander of the Joint Forces of the Armed Forces of Ukraine Serhiy Nayev pic.twitter.com/BUtXwR5D7M — UATV English (@UATV_en) June 6, 2023

Upozornil, že přehrada zásobuje vodou Krym okupovaný Rusy. „Nevím, do jaké míry tam Rusové vybudovali nějaká další opatření, která by umožnila Krym zásobovat vodou jiným způsobem, ale ano, Kachovka zásobuje Krym, který v létě začne opět trpět nedostatkem vody," uvedl Kříž.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj svolal kvůli protržení Kachovské přehrady mimořádné jednání bezpečnostní rady. „Ruští teroristé. Zničení přehrady vodní elektrárny Kachovka jen potvrzuje celému světu, že je třeba je vyhnat ze všech koutů ukrajinského území," uvedl Zelenskyj na twitteru a připojil video poškozené přehrady. Později dodal, že ani vodou, ani raketami Rusové Ukrajinu nezastaví.

Police are evacuating people from Kherson city and villages that are flooded by Kakhivka explosions.



This is how it is in reality.



You have to go house by house and find everyone who needs help but might not have been able to ask for it. Or you respond to those called. 1/ pic.twitter.com/PmKWs2OqVF — Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) June 6, 2023

Moskva obvinění odmítla. Veškerá zodpovědnost za čin podle mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova padá na Ukrajinu. Tato „úmyslná sabotáž" podle něj souvisí s neúspěšnou protiofenzivou, o kterou se ukrajinské síly podle Ruska pokoušely před několika dny, napsala agentura TASS.

O výbuchu na Kachovské přehradě v úterý brzy ráno informovala ukrajinská armáda, podle Kyjeva hráz Rusko odpálilo na dálku. Ruská okupační správa původní zprávy na sociálních sítích o destrukci zprvu odmítala, následně ale zničení přehrady přisoudila ukrajinským silám, které podle ní přehradní hráz opakovaně ostřelovaly. Ukrajinci argumentují, že hráz není možné zničit žádnou střelou zvenčí. Navíc se odvolávají na své zpravodajské informace i data od západních spojenců, podle kterých ruské jednotky hráz zaminovaly krátce poté, co ji loni na jaře obsadily.

Zásobárna vody pro Krym

Novináři se Peskova ptali i na situaci na Krymu, který Rusko anektovalo v roce 2014 a který od února 2022 opět získává velkou část potřebné vody z Dněpru skrze Severokrymský kanál. Kreml podle Peskova „podnikl razantní kroky k zajištění zásobování Krymu vodou ještě před obnovením kanálu". Ruskojazyčný server BBC připomněl, že návrat vody na poloostrov v důsledku ruské invaze na Ukrajinu loni v říjnu oslavoval Putin, podle kterého museli ruští vojáci „zpřístupnit Krymu vodu".

Rusy dosazený šéf okupovaného ukrajinského Krymského poloostrova Sergej Aksjonov už první den invaze zahájené loni v únoru dával najevo, že obnovení vodního zásobování je jedním z cílů Ruskem rozpoutané války, píše BBC. Nyní se ale podle serveru „ruští představitelé předhánějí ve vysvětlování", jak události na Kachovské přehradě nebudou mít na Krym žádný vliv, přičemž podle korespondenta BBC se poloostrov velmi pravděpodobně opět ocitne bez vody.

Crimeans are complaining en masse about the quality of water



Gauleiter of Crimea Aksenov claims that there is no threat of flooding, as well as problems with water supply. Aksenov also claims that there is enough drinking water in the region. pic.twitter.com/BZPc5SGeHE — NEXTA (@nexta_tv) June 6, 2023

Přehrada je posledním článkem kaskády na ukrajinském toku Dněpru a rozkládá se na stovkách kilometrů čtverečních na území Záporožské, Dněpropetrovské a Chersonské oblasti. Po zničení hráze se hladina vody v Nové Kachovce podle agentury TASS zvedla o deset metrů. Podle ruské okupační správy Chersonské oblasti situace ohrožovala 22.000 obyvatel. Evakuace podle místní ruské okupační správy začala v řadě menších obcí po proudu Dněpru od Nové Kachovky. Evakuaci zahájily i ukrajinské úřady.

Scholz: Zničení Kachovské přehrady je nová dimenze války na Ukrajině

Zničení Kachovské přehrady na jihu Ukrajiny znamená nový rozměr bojů, odpovídá to ale způsobu, jakým ruský prezident Vladimir Putin válku proti Kyjevu vede. Dnes to na Evropském fóru veřejnoprávní stanice WDR prohlásil německý kancléř Olaf Scholz. Poznamenal, že Berlín společně s příslušnými mezinárodními organizacemi vývoj pozorně a s obavami sleduje kvůli možným dopadům na bezpečnost provozu Záporožské jaderné elektrárny. Z likvidace přehrady se vzájemně obviňují Moskva a Kyjev.

Video se připravuje ... V Chersonské oblasti na jihu Ukrajiny začala evakuace obyvatel po zničení Kachovské přehrady • VIDEO Twitter

„Je to něco, co přináší novou dimenzi, ale odpovídá to způsobu, jakým Putin tuto válku vede," odpověděl Scholz v debatě na otázku, co zničení přehrady znamená. „Na Ukrajině jsme svědky řady a řady zločinů, které páchají ruští vojáci. Odpovídá to ale způsobu vedení války, kdy jsou opakovaně terčem i civilní cíle, jako vesnice, školy, nemocnice, infrastruktura," uvedl.

Scholz prohlásil, že je nezbytné, aby Ukrajina měla potřebnou humanitární, ekonomickou i vojenskou podporu. „My ji budeme podporovat tak dlouho, dokud bude třeba," řekl. Kancléř také poukázal na to, že Putin se útokem na Ukrajinu spletl, protože zemi nedokázal rychle porazit a ani se mu nepovedlo rozdělit Západ.

Fiala: Katastrofa, která se dotkne tisíců nevinných lidí

„Útok na Kachovskou přehradu způsobil humanitární katastrofu, která se dotkne tisíců nevinných lidí. Ruská agrese na Ukrajině je ničím neospravedlnitelná, navíc způsobuje obrovské utrpení a tragédie," uvedl Fiala. „Toto je třeba zastavit. Jedinou cestou k míru je naše silná pomoc a podpora Ukrajině," dodal.

Útok na Kachovskou přehradu způsobil humanitární katastrofu, která se dotkne tisíců nevinných lidí. Ruská agrese na Ukrajině je ničím neospravedlnitelná, navíc způsobuje obrovské utrpení a tragédie. Toto je třeba zastavit. Jedinou cestou k míru je naše silná pomoc a podpora… — Petr Fiala (@P_Fiala) June 6, 2023

Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) ráno oznámil, že schválil vyčlenění mimořádné pomoci deset milionů korun na pomoc s evakuací civilistů a s důsledky zničení přehrady. Útok na Kachovskou přehradu nad obydlenými oblastmi je srovnatelný s použitím zbraně hromadného ničení proti civilistům, uvedl Lipavský.