Kyjev čelí rozsáhlým útokům, přestože Trump vyjádřil optimismus ohledně příměří
- Rusko a Ukrajina pokračovaly v těžkých útocích, Kyjev čelil náletům a dronům.
- Trump naznačil, že v mírových jednáních s Ukrajinou došlo k významnému pokroku.
- Přesto obě země nadále pokračují v silnějších úderech.
Rusko a Ukrajina si v úterý brzy ráno vyměnily těžké údery – Kyjev čelil rozsáhlým náletům, zatímco ruské jižní regiony hlásily útoky z ukrajinské strany. Stalo se tak jen několik hodin poté, co prezident Donald Trump vyjádřil optimismus ohledně možné dohody o příměří.
Ukrajinská protivzdušná obrana se snažila sestřelit kombinované útoky raket a dronů mířící na hlavní město. V Kyjevě byly slyšet silné exploze a úřady vyzvaly obyvatele, aby zůstali v krytech. Podle starosty Vitalije Klička byl vážně poškozen jeden obytný dům a hasiči likvidovali požáry v několika obchodech. Nejméně dva lidé přišli o život a několik dalších utrpělo zranění.
Tři lidé byli zabiti při náletu ukrajinských dronů na Taganrog u Azovského moře. Dalších šest lidí, z toho čtyři v Novorossijsku, zranily ukrajinské drony při útocích v Krasnodarském kraji na jihu evropského Ruska., oznámil gubernátor Veniamin Kondraťjev.
Velký pokrok ve vyjednáváních
Trump v příspěvku na sociálních médiích naznačil, že v jednáních s Ukrajinou byl učiněn „velký pokrok“. Jeho komentář naznačoval, že ministr zahraničí Marco Rubio a ukrajinští představitelé, kteří se v neděli sešli v Ženevě, dosáhli pokroku v uklidnění silného odporu Kyjeva a jeho evropských spojenců vůči 28bodovému mírovému návrhu, který tým Bílého domu předložil minulý týden.
V době, kdy zvláštní vyslanec Bílého domu Steve Witkoff a jeho ruský protějšek Kirill Dmitriev vypracovali tento plán, se ukrajinští a evropští představitelé snažili vypracovat protinávrh, který by Rusku poskytoval mnohem méně výhodné podmínky. Výsledkem je podle lidí obeznámených s touto záležitostí zredukovaný 19bodový plán.
Intenzivnější údery na energetiku
Ukrajina se od února 2022 brání rozsáhlé ruské vojenské agresi. Součástí bojů jsou vzdušné útoky, které podnikají obě země. Rusko v posledních týdnech opět zintenzivnilo údery na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Moskva se od začátku invaze každý rok s přicházející zimou snaží ochromit ukrajinskou energetickou síť ve snaze narušit morálku obyvatel napadené země a také její vojenskou výrobu, napsala už dříve agentura AP.
Kyjev v posledních měsících stále častěji zaměřuje údery vedle ruských vojenských objektů také na energetická a průmyslová zařízení. Deklarovaným záměrem je omezit bojeschopnost Moskvy a oslabit její možnosti financovat válku penězi z prodeje ropy a plynu.
V noci ukrajinské drony znovu zaútočily na černomořský přístav Novorossijsk, přes který se uskutečňuje část vývozu ruské ropy. Místní úřady nejprve ohlásily jednoho zraněného a poškození několika domů. Gubernátor Kondraťjev později upřesnil, že při jednom z nejdelších a nejrozsáhlejších ukrajinských útoků na Krasnodarský kraj bylo zraněno šest lidí a škody utrpělo přinejmenším 20 domů v pěti obcích. Hasiči zápolí s plameny na střeše domu v Tuapse, nejhorší je ale situace v Norossijsku a Gelendžiku, dodal.
Předminulý víkend ukrajinský útok na Novorossijsk na dva dny přerušil nakládání ropy v tomto přístavu. Export z přístavu dosahuje 2,2 milionu barelů ropy denně, což odpovídá dvěma procentům světové nabídky, napsala tehdy agentura Reuters. Na celkovém vývozu ropy z Ruska se Novorossijsk podílí zhruba pětinou. Úder byl podle Reuters dosud nejničivějším ukrajinským útokem na ruskou infrastrukturu pro vývoz ropy přes Černé moře. Ukrajina uvedla, že k útoku využila mimo jiné svou střelu s plochou dráhou letu Neptun s prodlouženým doletem.