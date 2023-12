Pompézní přijetí, kterého se dostalo Vladimiru Putinovi v Saúdské Arábii a předtím ve Spojených arabských emirátech jako by potvrzovalo verzi, že jde o respektovaného vládce, který je navíc v arabských zemích oblíbený. Některé agentury dokonce mluvily o triumfu, který vynikl přelety letadel vypouštějících kouř v barvě ruské trikolóry a čestné stráže lemující cestu Vladimira Putina z letiště. Není to ale tak jednoznačné, jak by se mohlo na první pohled zdát.

