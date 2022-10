Mobilizace drtí ruský malý byznys. Demografický výhled je černý | E15.cz

Od vyhlášení mobilizace plní světová média záběry Rusů, kteří se snaží dostat ze země, či je verbíři nahánějí v zaměstnání, kavárně nebo na ulici. Všichni nyní budou chybět na svých pracovních místech, což je problém zejména pro malý byznys. Invaze na Ukrajinu se přitom nejspíš na dlouho podepíše na ruské demografii. Mladí lidé umírají na frontě, utíkají do zahraničí a páry v době nejistoty odkládají zakládání rodin.

Ruská demografie byla od kolapsu Sovětského svazu velmi nepříznivá, v uplynulé dekádě se ale vývoj podařilo zvrátit a počet zemřelých a narozených byl několik let alespoň v rovnováze. Poté na ni ale dopadly dvě tvrdé rány; nejdříve pandemie koronaviru a nyní vojenský vpád do sousední země.

„Problém natolik bobtná, že podle mnoha komentátorů bude situace brzy horší než během katastrofálních devadesátých let,“ napsal pro think tank The Jamestown Foundation expert na Rusko Paul Goble. Ruský demograf Alexej Rakša hovoří dokonce o „dokonalé bouři“.

Ruská populace se podle Goblea jen za prvních pět měsíců letošního roku smrskla o 430 tisíc lidí a celkově se letos může úbytek obyvatel vyšplhat na milionovou hranici. Není jasné, kolik Rusů padlo na Ukrajině. Moskva hovoří o zhruba šesti tisících obětí, podle Kyjeva, západních států i ruských nezávislých zdrojů však bude číslo podstatně vyšší. Horní odhady hovoří až o devadesáti tisících mrtvých, pohřešovaných a těžce zraněných.

Stovky tisíc mladých Rusů utekly do zahraničí

To však není jediný ruský problém. Zatímco v loňském koronavirovém roce negativní poměr narození a úmrtí alespoň částečně vyvážila imigrace, letos je tento trend opačný. První velká vlna zejména mladých vzdělaných Rusů odešla do zahraničí po vypuknutí války a další stovky tisíc mužů uprchly v posledních týdnech před mobilizací. Objevily se zprávy, že jich může být až sedm set tisíc. Kreml to vehementně popírá. „Nemám přesná čísla, ale samozřejmě jsou daleko od tohoto,“ citovala agentura Reuters mluvčího Dmitrije Peskova.

Odborníci navíc tvrdí, že strach z odvodů, hospodářských potíží a politické nestability vede mladé Rusy k přehodnocování plánů. „Je pravděpodobné, že v podmínkách nejistoty mnoho párů odloží plány na děti, dokud se situace nestabilizuje,“ řekla Bloombergu Jelena Churilovová z Vysoké školy ekonomické v Moskvě.

Populace potenciálních rodičů je malá

„V roce 2023 pravděpodobně uvidíme další pokles porodnosti,“ dodala. V zemi by se tak mohlo příští rok narodit necelých 1,2 milionu dětí, nejméně v její moderní historii. „A dopad bude tím silnější, čím déle bude mobilizace trvat,“ řekl zmíněné agentuře Igor Jefremov z Gajdarova ústavu ekonomické politiky v Moskvě.

Ruský problém je ale hlubší, než přechodná válečná nejistota. Zatímco v zemi žije podle magazínu Foreign Policy přes dvanáct milionů lidí ve věku 30 až 34 let narozených před pádem a v období pádu SSSR, počet osob mezi 20 a 24 lety, které by teď měly začít zakládat rodiny, je zhruba poloviční. Pokles porodnosti tedy nejspíš bude dlouhodobý.

Prezident Vladimir Putin přitom rád hovoří o záchraně ruského národa jako o nejvyšší prioritě. Experti tak čekají, že bude muset financovat prorodinnou politiku, což dále zatíží státní kasu. Výzvou pro Rusko v následujících letech bude i snaha přilákat zahraniční pracovníky, tradičně ze zemí střední Asie.

Menší firmy trpí mobilizací, Rusové šetří

Zejména malý byznys si už nyní stěžuje na to, že kvůli mobilizaci a úprkům Rusů přichází o zaměstnance i zakázky v době, kdy se teprve vzpamatovává z pandemie. „Po 21. září (den vyhlášení mobilizace - pozn.red.) se vše zhroutilo. Náš prodej klesl na třetinu - z deseti na tři objednávky denně,“ popsala AFP Jelena Irisovová, která má v Moskvě malou firmu na výrobu luxusních kožených tašek.

Zaměstnává deset lidí, ale dva její pracovníci v posledních týdnech v souvislosti s nábory do armády odešli. Ztrátu velké části klientely hlásil agentuře i provozovatel coworkingového centra v Čeljabinsku. Mnoho jeho mladých klientů skončilo na frontě nebo v nedalekém Kazachstánu. Zaměstnavatelé ostatně už v minulých dnech bili na poplach a žádali vládu o výjimky z mobilizace zejména pro malé a střední firmy.

Katerina Iberiková, která v hlavním městě provozuje cukrárnu zaměřenou na narozeninové dorty, tento problém řešit nemusí, protože má výhradně zaměstnankyně. I ona si však stěžuje na nedostatek zakázek v souvislosti s chmurnou atmosférou ve společnosti a zvažuje odchod z Ruska. „Rušení objednávek na velké akce začalo dva dny před mobilizací,“ řekla AFP. Rusové podle ekonomů v současnosti raději šetří, ať už na útěky, nebo jako rezervu na těžké časy.