Americký prezident Donald Trump už zřejmě netrvá na surovinové dohodě mezi Spojenými státy a Ukrajinou. Řekla to mluvčí Bílého domu po telefonátu Trumpa s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Trump namísto toho navrhl Zelenskému, že USA by získaly podíl v amerických jaderných elektrárnách, zajistily by jejich provoz a tím by jim poskytly nejlepší možnou ochranu.