Lipavský: Není v českém zájmu, aby Ukrajině bylo upřeno stát se členem NATO

Není v českém zájmu, aby Ukrajině bylo upřeno právo stát se jednoho dne členem NATO výměnou za ukončení ruské agrese, uvedl dnes ministr zahraničí Jan Lipavský (nestraník). Řekl to v pořadu České televize Otázky Václava Moravce v reakci na požadavky Ruska, pro které je členství Ukrajiny v NATO nepřijatelné.

„V našem zájmu není, aby Ukrajině bylo upřeno jednoho dne se stát členem Severoatlantické aliance,“ prohlásil Lipavský. Podle něj by to bylo omezení suverenity Ukrajiny, pokud by byla snaha jejího současného vedení o členství v NATO odmítnuta.