Rusko odmítlo tvrzení Ukrajiny, že do války zatahuje Čínu

Rusko dnes odmítlo tvrzení ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že Moskva do války zatahuje Čínu. Podle Kremlu je naopak postoj Pekingu vyvážený, napsala agentura Reuters. Moskva takto komentovala Zelenského čtvrteční oznámení, že proti ukrajinským ozbrojeným silám bojuje v ruské armádě nejméně 155 čínských občanů. Peking už dříve tuto informaci označil za nepodloženou. Takováto ukrajinská vyjádření jsou podle Ruska nezodpovědná. Kreml dnes Čínu označil za partnera, přítele a soudruha.

Zelenskyj obvinil Moskvu, že zatahuje Čínu do své války proti Ukrajině. „Toto je druhá chyba Ruska. První byla Severní Korea. Zatahují další země do války. Věřím, že nyní do této války zatahují Čínu,“ řekl novinářům ukrajinský prezident. KLDR podle amerických, ukrajinských a jihokorejských představitelů loni poskytla Rusku tisíce svých vojáků, kteří se podle dostupných informací zapojili do bojů v ruské Kurské oblasti.

Rusové podle hlavy ukrajinského státu rekrutují čínské občany především přes sociální sítě, jako jsou TikTok a další čínské platformy, kde šíří náborová videa. Ukrajina ve středu oznámila, že zajala dva Číňany v řadách ruských sil. Jeden z těchto zajatců řekl, že k ruské armádě se připojil přes prostředníka ve své vlasti a zaplatil za to 300 tisíc rublů (asi 80 tisíc korun). Uvedl, že ho také motivoval přislib ruského občanství.