Aktualizováno: ONLINE: Rusko tvrdí, že neplánovalo zasáhnout žádné cíle v Polsku. Podle Varšavy šlo o plánovanou akci
Polsko v noci sestřelilo bezpilotní letouny, které narušily jeho vzdušný prostor v době ruských útoků proti Ukrajině. Polská armáda krátce před 4:00 SELČ informovala, že drony opakovaně narušily vzdušný polský prostor, operační velitelství poté uvedlo, že nařídilo použít zbraně a část strojů byla sestřelena. Na území Polska bylo zatím nalezeno sedm dronů a části jedné rakety blíže neurčeného původu. Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že při svém vzdušném útoku na Ukrajinu z dnešní noci neplánovalo zasáhnout žádné cíle v Polsku.
Zprávy ze dne 10. září 2025
USA stojí po boku aliančních spojenců, řekl americký velvyslanec při NATO
Spojené státy v době narušení vzdušného prostoru Polska stojí po boku spojenců ze Severoatlantické aliance a budou bránit každou část aliančního území. Na síti X to napsal americký velvyslanec při NATO Matthew Whitaker.
Průnik ruských dronů nad polské území považuje za úmyslnou ruskou akci německý ministr obrany Pistorius. Důkazy podle něj nesvědčí o náhodě.
Polský vicepremiér označil průnik ruských dronů za plánovanou akci
Průnik ruských dronů do polského vzdušného prostoru byl ruskou plánovanou akcí. Dnes to podle agentury Reuters řekl polský vicepremiér Krzysztof Gawkowski, konkrétní důkazy ale neuvedl. Gawkowski rovněž prohlásil, že Polsko nyní kvůli tomuto incidentu čelí dezinformační kampani vedenou Ruskem a Běloruskem. K úmyslnému vyslání ruských dronů nad Polsko se podle agentury Reuters přiklání také německý ministr obrany Boris Pistorius, který dodal, že žádné dostupné důkazy nesvědčí o náhodě.
Článek čtyři smlouvy o NATO byl dříve uplatněn sedmkrát, dnes poosmé.
„Objekty na území Polska k zásahu plánovány nebyly,“ dodalo v prohlášení ruské ministerstvo s tím, že maximální dolet dronů použitých při úderu nepřesahuje 700 kilometrů.
„Jsme nicméně připraveni k danému tématu uskutečnit konzultace s ministerstvem obrany Polska,“ dodal ruský resort obrany.
Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že neplánovalo zasáhnout žádné cíle v Polsku
Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že při svém vzdušném útoku na Ukrajinu z dnešní noci neplánovalo zasáhnout žádné cíle v Polsku. S Varšavou je nicméně připravené na toto téma jednat.
Polský premiér Donald Tusk dnes ráno uvedl, že do polského vzdušného prostoru vniklo velké množství ruských dronů, přičemž některé z nich sestřelily polské a spojenecké letouny. Polsko se podle něj ocitlo nejblíže k ozbrojenému konfliktu od druhé světové války.
Rusko průnikem dronů do polského vzdušného prostoru lehkomyslně riskovalo nebezpečnou eskalaci, prohlásil německý ministr zahraničí Johann Wadephul.
Německo podle ministra obrany Pistoriuse podporuje krok Polska, které po sestřelení ruských dronů požádalo o aktivaci čtvrtého článku smlouvy o NATO.
Fiala nepokládá nyní za nutné svolat kvůli ruským dronům v Polsku Bezpečnostní radu státu. Vláda je v kontaktu se všemi bezpečnostními složkami, řekl.
Vyjádření proti posilování obrany v situaci, kdy padají ruské drony nedaleko ČR, nejsou politickým postojem, ale službou ruské propagandě, řekl Fiala.
Česko bude při případném hlasování v Bruselu aktivně hlasovat proti návrhu na sledování on-line komunikace, shodl se na tom Výbor pro EU, řekl Fiala.
Pevně stojíme na straně Polska a v případě naléhavé potřeby jsme připraveni pomoci chránit hranice Evropy před ruskými provokacemi, řekl Fiala.
NATO stojí za Polskem, noční zásah proti ruským dronům byl úspěšný, řekl Rutte
Země Severoatlantické aliance odsoudily nezodpovědné ruské chování a vyjádřily podporu Polsku, jehož vzdušný prostor v noci narušily ruské drony. Řekl to dnes generální tajemník NATO Mark Rutte, který za velmi úspěšnou označil reakci spojeneckých sil z několika evropských zemí. Polské a alianční letouny některé z dronů sestřelily.
Aliance nyní podrobně hodnotí okolnosti incidentu, dodal Rutte.
Mluvčí Kremlu Peskov odmítl komentovat incident, při němž drony narušily polský vzdušný prostor. Vyjádřit by se podle něj mělo ministerstvo obrany.
Země NATO odsoudily nezodpovědné ruské chování a vyjádřily podporu Polsku, řekl Rutte. NATO je připraveno bránit každý centimetr svého území, dodal.
Solidaritu s Polskem vyjádříl i maďarský premiér Viktor Orbán. Incident podle něj ale dokazuje, že maďarská politika volání po míru ve válce mezi Ruskem a Ukrajinou je rozumná a racionální.
Drony do Polska přiletěly z Ukrajiny, prohlásil ruský diplomat
Drony, které v noci na dnešek narušily polský vzdušný prostor, přiletěly z Ukrajiny. Podle agentury RIA Novosti to uvedl ruský chargé d'affaires ve Varšavě Andrej Ordaš. Kreml, ruské ministerstvo zahraničí ani resort obrany se k incidentu dosud nevyjádřily. Polsko dnes ráno uvedlo, že jeho vzdušný prostor narušily ruské bezpilotní prostředky, z nichž některé byly následně sestřeleny.
Tvrzení ruského diplomata je v rozporu s prohlášením polského premiéra Donalda Tuska, podle kterého Polsko zaznamenalo 19 průniků do svého vzdušného prostoru, přičemž velká část těchto bezpilotních letounů přiletěla z Běloruska. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj předtím informoval o osmi ruských dronech mířících přes ukrajinské území do Polska.
Pavel: Drony sestřelené nad Polskem ukazují, jak moc se nás ruská agrese dotýká
Ruské drony sestřelené dnes v noci nad polským územím jasně potvrzují, jak moc se nás stupňující se ruská agrese dotýká, uvedl na síti X prezident Petr Pavel, který je nyní na dovolené v zahraničí.
„Česko, naši sousedé ani Evropa nejsou v bezpečí. Nelze předstírat, že tato válka se nás netýká. Stojíme za Polskem, naším aliančním spojencem,“ uvedl.
Polsko v noci sestřelilo bezpilotní letouny, které narušily jeho vzdušný prostor v době ruských útoků proti Ukrajině. Premiér Donald Tusk o vývoji informoval generálního tajemníka Severoatlantické aliance (NATO) Marka Rutteho. Velvyslanci aliančních zemí se dnes scházejí v Bruselu na pravidelném jednání a podle mluvčího aliance se vývojem v Polsku budou zabývat. Mimořádně se sešla také polská vláda.
Na území Polska zatím nalezli sedm dronů a části jedné rakety
Na území Polska bylo dnes zatím nalezeno sedm dronů a části jedné rakety zatím blíže neurčeného původu, uvedla dnes podle agentury Reuters mluvčí ministerstva vnitra. Dosud polští politici informovali jen o ruských dronech, které v noci na dnešek opakovaně narušily polský vzdušný prostor a z nichž některé byly sestřeleny.
Narušení polské územní svrchovanosti je nepřijatelné, uvedl Orbán k vniknutí ruských dronů do vzdušného prostoru Polska a vyzval k ukončení války.
Italská premiérka Meloniová vyjádřila Polsku plnou solidaritu po podle ní vážném a nepřijatelném narušení jeho vzdušného prostoru Ruskem.
Polsko podle Tuska konzultuje se spojenci posílení polské protivzdušné obrany a požádalo proto o aktivaci článku čtyři Severoatlantické smlouvy. Co říká článek 4 a článek 5 Severoatlantické smlouvy?
Polsko nepřeložilo důkazy o ruském původu dronů sestřelených nad jeho územím, míní ruský chargé d'affaires. Rusko podle něj nechce eskalaci s Polskem.
Lipavský nemá informace o tom, že by se narušení polského vzdušného prostoru ruskými drony dotklo českých občanů. Vládu bude o situaci informovat.
Fotografie z místa dopadu dronů v Polsku
Pokud se potvrdí informace, že polský vzdušný prostor narušily ruské drony, NATO musí zaujmout jednoznačný a silný postoj, uvedl Metnar (ANO).
Polsko je podle Tuska nejblíže k ozbrojenému konfliktu od druhé světové války
Polsko je nyní nejblíže k ozbrojenému konfliktu od druhé světové války, ale v tuto chvíli není důvod tvrdit, že země je ve válečném stavu, uvedl dnes podle agentury Reuters polský premiér Donald Tusk. Polské vedení je podle Tuska s ohledem na noční narušení polského vzdušného prostoru ruskými drony odhodláno jednat jako „jedna pěst“ a konzultuje se spojenci posílení polské protivzdušné obrany.
V noci na dnešek Polsko podle Tuska sestřelilo asi čtyři drony a průniků do svého vzdušného prostoru zaznamenalo 19, přičemž velká část z těchto bezpilotních letounů přiletěla z Běloruska.
Nemáme potvrzeno, že průniky ruských dronů do polského vzdušného prostoru byly úmyslné, řekl litevský ministr zahraničí, zdůraznil odpovědnost Ruska.
Polsko v noci na dnešek sestřelilo asi čtyři drony, průniků do svého vzdušného prostoru zaznamenalo 19, část z Běloruska, uvedl premiér Tusk.
Noční útok, který zasáhl Polsko, zřejmě ministři dnes proberou na pravidelném zasedání vlády. Hladík čeká debatu NATO o změně perimetru ochrany.
Běloruská armáda tvrdí, že sestřelila část dronů, které v noci na dnešek narušily vzdušný prostor země. Na vývoj upozornila Polsko i Litvu.
Incidenty s ruskými drony jsou podle Nawrockého bezprecedentním okamžikem v historii NATO. Zvažuje aktivaci 4. článku smlouvy NATO o konzultacích.
Slovensko považuje vniknutí dronů do polského vzdušného prostoru za vážnou eskalaci, řekl šéf diplomacie Blanár. Polsku vyjádřil solidaritu.
Noční ruský dronový útok, který zasáhl i území Polska, je podle premiéra Petra Fialy (ODS) testováním obranyschopnosti zemí Severoatlantické aliance (NATO).
Polský premiér Donald Tusk dnes kvůli situaci uspořádal mimořádné zasedání vlády.
Trosky jednoho ruského dronu poškodily obytný dům v obci Wyryki na východě Polska nedaleko hranic Běloruska i Ukrajiny.
Vniknutí ruských dronů do polského vzdušného prostoru je nepřijatelné, uvedl na X Macron. V bezpečnosti spojenců nebudeme dělat kompromisy, zdůraznil.
Ukrajina poskytne Varšavě údaje o útoku, při němž ruské drony narušily polský vzdušný prostor, uvedl Zelenskyj. Nabídl i pomoc se systémem varování.
Šéfka komise v europarlamentu odsoudila narušení polského nebe ruskými drony
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová dnes v projevu před europoslanci odsoudila nebezpečné a bezprecedentní narušení polského a tím i evropského vzdušného prostoru ruskými drony. Evropská unie je s Polskem plně solidární, dodala von der Leyenová, na její slovůa poslanci reagovali potleskem.
Narušení vzdušného prostoru Polska je jasným důkazem, že válka rozpoutaná Ruskem se bezprostředně dotýká všech zemí v regionu, uvedla Černochová.
Noční události jsou drsnou připomínkou toho, že bezpečí jednoho je bezpečím všech, řekl šéf Evropské rady Costa k dronům v polském vzdušném prostoru.
Putinův režim ohrožuje celou Evropu a systematicky zkouší, kam může zajít, uvedl Fiala. ČR podle něj stojí za Polskem jako spojencem v první linii.
NATO podle Lipavského musí bezprostředně posílit protivzdušnou obranu na svých hranicích. Ministr také vyzval k silnějším protiruským sankcím.
NATO úzce konzultuje situaci s Varšavou, uvedl mluvčí aliance
Severoatlantická aliance úzce konzultuje aktuální situaci po nočním dronovém útoku s Polskem a generální tajemník Mark Rutte je v kontaktu s vedením země. Podle agentury Reuters to dnes uvedl mluvčí aliance. Velvyslanci členských zemí budou dnes dopoledne o reakci spojenců na noční incident hovořit na pravidelném jednání v Bruselu, dodal.
Podle aliančního zdroje agentury polský vzdušný prostor narušilo šest až deset ruských dronů a to bylo to poprvé, co spojenecké síly zasahovaly při narušení vzdušného prostoru členské země.
Tusk: Polský vzdušný prostor v noci na dnešek narušil velký počet ruských dronů
Polský vzdušný prostor v noci na dnešek narušil velký počet ruských dronů, potvrdil dnes ráno na X polský premiér Donald Tusk. Ty, které představovaly přímé nebezpečí, byly sestřeleny, uvedl také a doplnil, že je v neustálém kontaktu se spojenci a generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem. Na ochranu polského vzdušného prostoru dnes startovaly i spojenecké letouny.