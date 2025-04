Putin povolává do armády 160 tisíc branců, nejvíce za poslední roky

Ruský prezident Vladimir Putin podepsal výnos, podle kterého má být během jarních odvodů - od 1. dubna do 15. července - povoláno do armády k povinné vojenské službě 160 tisíc mužů ve věku od 18 do 30 let. Jde o největší odvod do armády za posledních 14 let, napsal server The Moscow Times. Loni na podzim úřady povolaly ke službě v armádě 133 tisíc lidí, na jaře to bylo 150 tisíc mužů.

Putin od rozpoutání války proti Ukrajině ujišťoval, že do bojů nasadí pouze profesionální vojáky a že povolanci k povinné vojenské službě se do války nedostanou. Ale v médiích se od začátku invaze objevovaly zprávy o zapojení povolanců do války. Například povolanci tvořili zčásti posádky vlajkové lodi ruské Černomořské flotily, křižníku Moskva, který ukrajinské síly potopily v dubnu 2022, připomněl server BBC News.