Pavel: Máme všechny peníze na dělostřeleckou munici pro Ukrajinu. Podle Pojara část financí stále chybí

Částku potřebnou na nákup 800 tisíc kusů dělostřelecké munice pro Ukrajinu ze zemí mimo Evropskou unii se podařilo shromáždit. Oznámil to prezident Petr Pavel. Do pomoci, kterou iniciovalo Česko, se zapojí dalších 18 států. Podle poradce pro národní bezpečnost Tomáše Pojara, který akci koordinuje, ale celkové náklady pokryté nejsou a prezident zřejmě myslel jen první dodávku.

„K dnešnímu ránu jsme shromáždili celkovou částku pro nákup veškeré munice, tedy těch 800 kusů,“ řekl prezident přo návštěvě Středočeského kraje. Další krok má podle něj udělat česká vláda, která uzavře memorandum a nastaví vzájemné vztahy. „Z české strany potom bude následovat informace všem těm přispívajícím státům o harmonogramu a jak budeme postupovat dál,“ uvedl prezident Pavel.

Ukrajina podle premiéra Petra Fialy nyní potřebuje podporu více než kdy jindy. „Jsem rád, že jsme schopni spolupracovat s tolika partnery po celém světě, abychom poskytli potřebnou pomoc. Mohu garantovat, že letos budou dodány statisíce nábojů,“ řekl předseda vlády.

Poradce pro národní bezpečnost Pojar ale zpochybňuje, že by se podařilo vybrat peníze nutné k nákupu veškeré munice. „Předpokládám, že pan prezident myslel pokrytí první várky, nikoliv celé naší iniciativy, tu v žádném případě ještě pokrytou nemáme,“ řekl Deníku N.

Podle ministryně obrany Jany Černochové (ODS) je rychlost, s jakou se daří shánět potřebné peníze, skvělá. „Iniciativa pokračuje, kontinuálně hledáme další možnosti, jak sehnat munici západní i východní provenience. Je nutné využít potenciál této široké koalice,“ uvedla. Poukázala na to, že Česko bylo jednou z prvních zemí, která dodala Ukrajině raketomety, tanky, houfnice či útočné vrtulníky. „A to v době, kdy ostatní země stále váhaly z obavy o reakci Ruska. Když se ukázalo, že snaha Evropy o dodání slíbené munice nebude naplněna, přišli jsme jako první s muniční iniciativou a opět se tak postavili jako lídři do čela pomoci Ukrajině,“ dodala Černochová.

O možnosti zakoupit ve třetích zemích dělostřelecké granáty pro Ukrajince informoval prezident Pavel na mnichovské bezpečnostní konferenci v polovině letošního února. Řekl, že Česko v mimounijních státech lokalizovalo 500 tisíc kusů dělostřelecké munice ve standardní ráži NATO a dalších 300 tisíc kusů v sovětské ráži. Britský list Financial Times napsal, že nákup by měl stát 1,5 miliardy dolarů. O tom, že částka je shromážděná, informovala i agentura Bloomberg s odvoláním na své nejmenované zdroje.

Částky od jednotlivých států Pavel upřesnit nechtěl. „Asi by to nebylo fér k těm státům, které přispívaly, pokud to s nimi nemáme projednané,“ řekl. Potřebnou částku podle něj dnes příslibem dorovnalo Norsko. „Teď to bude už jenom na šikovnosti našich firem a ministerstva obrany, jak se podaří celý ten postup urychlit,“ doplnil Pavel.