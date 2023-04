Petr Pavel navštívil Kyjev. Cestu na Ukrajinu podnikl s Čaputovou | e15.cz

Český prezident Petr Pavel a slovenská prezidentka Zuzana Čaputová v pátek ráno dorazili do Kyjeva. Pavel tak splnil slib, který veřejně sliboval už během prezidentských voleb, a to, že se na Ukrajinu chce podívat právě se Zuzanou Čaputovou. Na Ukrajinu dorazili těsně poté, co zemi zasáhly rozsáhlé ruské nálety, při nichž zemřelo nejméně devět lidí.

Prezidenta a prezidentku po příjezdu na nádraží ve městě Nemišajeve, které leží desítky kilometrů severozápadně od Kyjeva, přivítali mimo jiné bývalý ukrajinský velvyslanec v Česku Jevhen Perebyjnis a český velvyslanec v Kyjevě Radek Matula.

Čaputová i Pavel mají v plánu se setkat s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Pro Pavla, který byl do funkce uveden letos v březnu, to je první návštěva Ukrajiny od loňského únorového zahájení ruské invaze.

Jako první oba dva státníci společně navštívili ukrajinské město Borodjanka. Město, stejně jako například Buča nebo Irpiň, patří mezi symboly válečných zločinů. Tam si prohlédli zničené domy. Do Borodjanky dorazili krátce po 9 hodině místního času a zůstali zde pouze pár minut.

„Myslel jsem, že už to nikdy neuvidím, zvlášť takhle zblízka a v Evropě. Je to smutný pohled,“ řekl český prezident novinářům v Borodjance.

„Vracím se do Kyjeva po necelém roce od poslední návštěvy, která mě zasáhla na celý život. Od této návštěvy není můj postoj k válce politický, ale hluboce lidský,“ uvedla Čaputová na svém facebookovém profilu. „Chápu, že pro mnohé z nás může být těžké si to představit a plně pocítit, protože většina z nás nikdy nic podobného nezažila. Jsem tu s prezidentem Pavlem, abychom nikdy nic takového nezažili,“ dodala na konec.

„Se Zuzanou Čaputovou oba vnímáme hodnotu svobody a spravedlnosti. Je těžké vidět na vlastní oči, že Ukrajinci za ni platí cenu nejvyšší. Krev a životy vlastních občanů. V boji s agresorem chrání to, co je nám společné. Proto za nimi budeme stát,“ napsal Pavel na svůj Twitter.

Pavel následně navštívil i ukrajinské město Buča. Zůstal zde asi půl hodiny. „Myslím, že by to pro náš všechny mělo být memento, abychom něco takového už nedopustili,“ řekl Pavel v Buči. Dodal, že Česko nesmí Ukrajince nechat samotné. „Protože v okamžiku, kdy je začneme opouštět, kdy naše pomoc začne slábnout, tak v tom samozřejmě zůstanou sami a pak bude velice těžké, aby uspěli. A je v našem zájmu, aby uspěli, protože to, za co tady bojují, to je i základ našeho hodnotového světa,“ řekl prezident českým novinářům.

V kostele jsou vystaveny desítky fotografií, které zachycují oběti ruské invaze, včetně ikonických fotografií, díky kterým se Buča stala jedním ze symbolů válečných zvěrstev.

U kostela se prezident setkal se svým přítelem, se kterým má společnou armádní minulost, a s jeho ženou. Manželský pár bydlí v Buči, odkud před ruskými invazními vojsky stihl včas uprchnout. Jeho dům ale ruští vojáci poničili.

Rusko v noci na pátek podniklo další sérii vzdušných útoků na ukrajinská města a infrastrukturu. Protiletecký poplach několik hodin platil pro celou Ukrajinu s výjimkou západních oblastí. Podle ukrajinských úřadů si útoky pomocí raket a dronů vyžádaly nejméně devět mrtvých a několik zraněných; exploze byly hlášeny i z Kyjeva, ale bez výraznějších škod či obětí.

„Z toho počtu útoků na civilní cíle se nedá vyvodit nic jiného, než že je to záměr. Chyba navigace nebo chybné zadání cíle se samozřejmě může někdy stát. Ale při tomto počtu to prostě není chyba, to je jednoznačně plán. A ten plán je celkem jasný, vyvolat chaos, hrůzu mezi civilním obyvatelstvem a na základě toho vyvolat tlak na vládu k ústupkům,“ řekl Pavel mezi zničenými budovami na adresu Ruska.

„Dnešní hanebné útoky na některá ukrajinská města včetně Dnipra nebo Umánu, kde zemřeli nevinní civilisté, nám připomínají, že si nemůžeme dovolit odvrátit oči,„ uvedla v návaznosti na útoky prezidentka Čaputová.

Pavel i Čaputová zvolili stejný způsob dopravy jako další evropští i světoví státníci, kteří Ukrajinu v posledních měsících navštívili. Vládními speciály se dopravili na polské letiště Rzeszów, odkud je policejní kolona dovezla na vlak do Přemyšle. Cestu doprovázejí přísná bezpečnostní opatření. Několikačlenný tým obou prezidentů střeží ozbrojení ochránci. Termín návštěvy nesměl být předem zveřejněn a cestující ve vlaku museli mít vypnuté mobilní telefony kvůli riziku jejich zaměření.