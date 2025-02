Do roztržky mezi Donaldem Trumpem a Volodymyrem Zelenským se přidal i poradce amerického prezidenta Elon Musk. Pokračuje v trumpovském osočování ukrajinské hlavy státu z toho, že se chová jako diktátor. Musk by současně chtěl upravit fungování své sociální sítě X, kde mohou uživatelé pomocí takzvaných komunitních poznámek sami uvádět na pravou míru nejrůznější zavádějící příspěvky.

Přes komunitní poznámky mohou uživatelé platformy X, dříve známé jako Twitter, například rozporovat tvrzení, že Zelenskyj vládne jako diktátor, protože mu vypršel mandát vzešlý z voleb. Ukrajinská ústava ale neumožňuje konání voleb během válečného stavu.

„Bohužel jsou komunitní poznámky čím dál více manipulovány ze strany vlád nebo tradičních médií. Pracujeme na nápravě,“ napsal na X během čtvrtečního večera Musk.

Dodal mimo jiné, že pokud by Zelenského ukrajinští občané skutečně podporovali ve více než 50procentní míře, jakou mu přisuzují tamní průzkumy veřejného mínění, volby by uspořádal. „Ale on moc dobře ví, že by drtivě prohrál,“ tvrdí Musk v rétorice, kterou vůči prezidentovi Ruskem napadené země vyostřil Donald Trump v noci na čtvrtek.

VIDEO: Jednání slovenského premiéra Fica může ohrozit českou bezpečnost, řekl ministr Vlček v pořadu FLOW.

FLOW s ministrem průmyslu a obchodu Lukášem Vlčkem

Tehdy prezident USA podruhé v krátkém sledu nazval Zelenského „nevoleným diktátorem“ a „průměrně úspěšným komikem“. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa se navzdory tomu snaží podle zdrojů agentury Reuters urychleně uzavřít dohodu o těžbě nerostů na Ukrajině, která by Spojeným státům zajistila přístup k jejím strategickým surovinám.

Surovinové rozepře

Podle dvou zdrojů agentury Reuters by mělo jít o zjednodušenou dohodu, kterou by bylo možné později dopracovat v podrobnostech. Domluva o rozdělení surovinového bohatství Ukrajiny má podle Reuters předcházet jednání o ukončení ruské války na Ukrajině. K vyhrocení vztahů obou prezidentů přispěla skutečnost, že Ukrajina minulý týden odmítla americký návrh dohody o surovinách.

Ten podle dostupných informací počítal s převodem poloviny ukrajinského nerostného bohatství do amerických rukou. Mezi tyto suroviny patří mimo jiné grafit, uran, titan nebo lithium, klíčová surovina pro baterie do elektromobilů. Zelenskému však mimo jiné vadilo, že návrh nedával Ukrajincům žádné jasně popsané bezpečnostní záruky.

Další otázkou je osud nalezišť v oblastech, které obsadilo Rusko. Zelenskyj upozornil, že je třeba vyjasnit, jak bude nakládáno s nerosty v okupovaných oblastech a zda budou „postoupeny“ ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi a jeho spojencům, včetně Íránu.

„Musejí to (zástupci Ukrajiny, pozn. red.) zklidnit, pořádně se zamyslet a podepsat tu dohodu,“ uvedl poradce Bílého domu pro národní bezpečnost Mike Waltz v rozhovoru pro televizi Fox News. Zároveň vyjádřil názor, že neshody mezi Spojenými státy a Kyjevem lze urovnat. Dále poznamenal, že Trump je ze Zelenského „frustrovaný“ a že cílem amerického prezidenta je dosáhnout ukončení války.

Někteří odborníci americký požadavek vázání surovin na vojenskou pomoc označili za netradiční praxi. „USA historicky nevyužívaly modelu ‚suroviny za pomoc', ale jde o osvědčenou strategii například v čínském surovinovém modelu,“ upozornila pro Reuters Gracelin Baskaranová z washingtonského Centra strategických a mezinárodních studií (CSIS).

„Pokaždé, když Trump mluví o Zelenském, ve skutečnosti nemluví o Zelenském – míří na demokraty. Americká zahraniční politika je z 80 procent jen převlečená domácí politika a Zelenskyj musí pochopit Trumpovu mocenskou hru. Trump nehne ani prstem, pokud Zelenskyj neodehraje svou roli. Tedy veřejně neřekne, jak se cítil v pasti, jak zbraně dorazily pozdě a jak členství v NATO ztroskotalo kvůli překážkám ze strany EU,“ míní analytička Zineb Ribouaová z Hudsonského institutu.

Trump a příběh pro jeho uši

„Pokud mu Zelenskyj veřejně neodvypráví příběh, který chce slyšet, nedostane nic na oplátku. Ať už je to dobře, nebo špatně, taková je momentální realita – a kdybych radila Zelenskému, řekla bych mu přesně tohle,“ doplňuje Riboauová.

Trumpovy poslední komentáře o Ukrajině nicméně vyvolaly kritiku nejen mezi demokraty, ale i některými republikány. Trump mimo jiné prohlásil, že Ukrajina měla tři roky na ukončení války, a de facto ji obvinil ze zahájení konfliktu. Podle amerického prezidenta neměl Zelenskyj válku vůbec začínat, tím spíše, když ji prý ani nemohl vyhrát.

Republikánský kongresman za Nebrasku Don Bacon se ale vůči těmto výrokům ohradil: „Putin začal tuto válku. Putin spáchal válečné zločiny. Putin je diktátor, který vraždí své odpůrce.“ K Baconovi se přidal i Trumpův bývalý viceprezident Mike Pence: „Pane prezidente, Ukrajina tuto válku nezačala. Rusko zahájilo nevyprovokovanou a brutální invazi, která si vyžádala statisíce životů. Cesta k míru musí být založena na pravdě.“