Pseudoreferenda připravila Rusku cestu k anexi části Ukrajiny | E15.cz

Ruská média uvádějí, že pro připojení k federaci se během pěti dní vyslovila většina hlasujících, v jednotlivých oblastech 87 až 99 procent příchozích. Navíc tvrdí, že navzdory bojovým podmínkám se hlasování zúčastnilo obrovské množství lidí, v Doněcké oblasti měla účast dosáhnout dokonce 98 procent.

K anexi může dojít ještě tento týden

Anexe těchto území je tak podle odborníků nejspíše otázkou dní, ne-li hodin. Pokud k ní dojde, bude Rusko zabírat i s Krymem už pětinu ukrajinského území. Putin má v pátek promluvit k parlamentu a podle některých názorů by to mohla být vhodná příležitost k vyhlášení připojení nového teritoria.

Další komentátoři však tvrdí, že Moskva může ještě pár dní čekat na ukrajinské a zahraniční reakce a podle toho se rozhodnout. Zákonodárci by pak mohli schválit pohlcení části Ukrajiny 4. října.

Je přitom zřejmé, že by nová anexe posunula válku do další fáze. „Rusko tam pravděpodobně vytvoří nárazníkovou zónu," řekl The Moscow Times k osudu čtyř oblastí ruský politolog Ivan Preobraženskij. „Za prvé bude možné nasadit do těchto regionů ruské brance. Za druhé, Moskva bude znovu hrozit jadernými hrozbami,“ vysvětlil.

Západ je totiž přesvědčen o tom, že Kreml bude po předpokládané anexi vinit Kyjev z toho, že při osvobozování vlastního území útočí na ruské teritorium. "Celá Ruská federace, jak je uvedeno v ruské ústavě, je absolutně pod plnou ochranou státu. Ruské zákony, koncepce, doktríny a strategie pokrývají celé ruské území," varoval ostatně se zjevnou narážkou na anexi a jadernou doktrínu šéf diplomacie v Moskvě Sergej Lavrov.

Výzvy k tvrdým ekonomickým sankcím

Západní státy už dopředu uváděly, že takzvaná referenda nemají žádnou oporu v mezinárodním právu a nevěří v jejich férovost. Nyní svůj postoj potvrdily. Šéf diplomacie Evropské unie Josep Borrell ve středu označil "referenda" za ilegální a výsledky za zfalšované. „Jde o další porušení ukrajinské suverenity a územní celistvosti uprostřed systematického porušování lidských práv,“ napsal na Twitteru.

Washington navrhne Radě bezpečnosti OSN rezoluci, která odsoudí ruské falešné hlasování, přislíbila americká velvyslankyně při OSN Linda Thomasová-Greenfieldová. Kyjev už požádal EU, NATO a skupinu G7, aby výrazně zvýšily tlak na Rusko prostřednictvím nových sankcí a rozšířily vojenskou pomoc Ukrajině.

"Potřebujeme extrémně vážnou a efektivní reakci s konkrétními věcmi, které zasáhnou ruskou ekonomiku. Čím měkčí reakce na takzvaná referenda přijde, tím větší bude motivace Ruska eskalovat situaci a anektovat další území," řekl ukrajinský ministr zahraniční Dmytro Kuleba.

Británie začátkem týdne v souvislosti s psedudoreferendy oznámila rozšíření svého sankčního seznamu vůči Rusku a nové postihy aktuálně přislíbila i Kanada. Americký prezident Joe Biden už dříve řekl, že zahájí s partnery jednání o zavedení dalších přísných ekonomických trestů v případě anexe ukrajinského území.

Napětí vyhrocuje poškození plynovodů

Napětí mezi Moskvou a Západem navíc vyhrocuje poškození plynovodů Nord Stream 1 a Nord Stream 2, ze kterých v Baltském moři u Bornholmu uniká plyn. Severské země na místě zaznamenaly exploze a unijní představitelé hovoří o sabotáži. I když na základě dosavadních informací neukazují na konkrétního viníka, někteří politici naznačují, že za útokem stojí Rusko.

„Sabotážní činy na Nord Streamu se zdají být pokusem o další destabilizaci dodávek energie do EU," sdělil na Twitteru šéf Evropské rady Charles Michel. "Rusko je v Baltském moři silně vojensky přítomno a my očekáváme, že bude dál chřestit zbraněmi," uvedl dánský ministr obrany Morten Bodskov. V rámci Severoatlantické aliance už jednal o lepší ochraně kritické infrastruktury členských zemí.