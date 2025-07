Roman Starovojt spáchal sebevraždu poté, co jej ruský prezident Vladimir Putin v pondělí odvolal z funkce ministra dopravy. Uvedl to nejprve nejmenovaný zdroj listu Izvestija, který citovala další ruská média. Starovojt byl nalezen mrtvý ve svém autě v Odincovu u Moskvy, potvrdil později Vyšetřovací výbor Ruska (ruská obdoba federální kriminální ústředny), který se kloní k variantě sebevraždy.

„Tělo bývalého ministra dopravy Romana Starovojta se dnes našlo v osobním autě v Odincovu (u Moskvy) se střelným zraněním. Vyšetřovací orgány pracují na místě, zjišťují okolnosti toho, co se stalo. Hlavní verzí je sebevražda,“ řekla mluvčí výboru Svetlana Petrenková, kterou citovala agentura TASS.

U exministrova těla se podle listu Kommersant našla pistole Makarov, kterou obdržel jako ocenění v roce 2023 za zvláštní zásluhy o bezpečnost občanů.

Důvod nečekaného Starovojtova odvolání Kreml neuvedl. Na sociálních sítích se objevily spekulace, že odvolanému ministrovi, který byl dříve gubernátorem Kurské oblasti, hrozilo trestní stíhání. Proti Starovojtovi podle listu Moskovskij komsomolec zřejmě vypovídal jeho nástupce v čele Kurské oblasti Alexej Smirnov, který byl mezitím z funkce gubernátora rovněž odvolán. V dubnu jej zadrželi vyšetřovatelé a obvinili, že se podílel na zpronevěře miliardy rublů (asi 270 milionů korun), určené na výstavbu opevnění na hranici západoruského regionu s Ukrajinou. Rovněž podle Kommersantu proti Starovojtovi vypovídali obvinění v tomto případu zpronevěry miliardy rublů určené na opevnění, včetně Smirnova.

Ruský prezident Vladimir Putin po odvolání Starovojta jmenoval úřadujícím šéfem resortu dosavadního Starovojtova náměstka Andreje Nikitina. Ten letos v únoru rezignoval na post gubernátora Novgorodské oblasti, pak se stal náměstkem na ministerstvu dopravy.

Starovojt stál v čele ministerstva něco přes rok. Do vlády nastoupil loni v květnu, předtím několik let zastával funkci gubernátora Kurské oblasti na západě země. Několik měsíců po jeho nástupu do čela tohoto regionu přes hranice pronikla ukrajinská armáda a zahájila největší vpád cizích vojsk na území Ruska od druhé světové války. Tehdy se podle The Moscow Times obrátila pozornost i k působení Starovojta v čele regionu.

Než se Starovojt stal gubernátorem Kurské oblasti, řídil šest let federální dopravní agenturu Rosavtodor.

Agentura Reuters napsala, že v situaci, kdy válka proti Ukrajině pokračuje čtvrtým rokem, zažívá ruský sektor dopravy závažné problémy. V letectví kvůli západním sankcím chybí náhradní díly a ruské dráhy, největší zaměstnavatel v zemi, se potýká s rostoucími náklady kvůli vysokým úrokovým sazbám zavedeným vzhledem k inflaci, k níž přispívá válečný konflikt na Ukrajině, kterou Rusko napadlo v únoru 2022.