Ukrajinská vojska pronikla do ruské příhraniční Kurské oblasti v srpnu loňského roku. O stažení Ukrajinců z města Sudža v Kurské oblasti ve středu informovala ukrajinská média. Prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že ruská vojska zesílila útoky a Kyjev se snaží šetřit životy svých vojáků.

Na předměstí města Sudža podle Syrského pokračují boje. Ruské ztráty v bojích Kurské oblasti, které začaly překvapivým vpádem ukrajinské armády loni v srpnu, vyčíslil Syrskyj na více než 50 tisíc vojáků. Syrskyj napsal večer na Telegramu, že Rusko se snaží vytlačit ukrajinské síly z Kurské oblasti a přenést boje na území ukrajinské Sumské a Charkovské oblasti.

„V nejsložitější situaci bylo a zůstává mou prioritou zachránit životy ukrajinských vojáků. Za tímto účelem armádní jednotky v případě potřeby manévrují na výhodnější pozice,“ uvedl Syrskyj. „Navzdory zvýšenému tlaku rusko-severokorejské armády budeme držet obranu v Kurské oblasti tak dlouho, dokud to bude vhodné a nutné,“ dodal.

„Lidé, kteří se nacházejí na území Kurské oblasti, páchají zde zločiny proti civilnímu obyvatelstvu, vystupují proti našim ozbrojeným silám, orgánům činným v trestním řízení a speciálním službám, jsou podle zákonů Ruské federace teroristy,“ citovala TASS ruského prezidenta, který do Kurské oblasti přijel ve vojenské uniformě.

Nařídil také „s konečnou platností porazit protivníka“ v těch částech Kurské oblasti, které ukrajinská armáda nadále ovládá. Podél hranice by podle něj měla do budoucna vzniknout „bezpečnostní zóna“.

Náčelník generálního štábu Valerij Gerasimov na jednání s Putinem ve velitelském štábu uvedl, že v Kurské oblasti bylo zajato na 430 ukrajinských vojáků. Uskupení ukrajinské armády je podle něj „izolováno“ a probíhá jeho „systematické ničení“. Informace ruské strany nebylo v podmínkách války možné nezávisle ověřit.

Ruské jednotky v rámci své protiofenzivy v Kurské oblasti na několika místech vstoupily do ukrajinské Sumské oblasti, dodal Gerasimov. To nepřímo potvrdil také Syrskyj, podle nějž se Rusko do Sumské a Charkovské oblasti snaží přenést boje.

Překvapivá ukrajinská invaze do ruské Kurské oblasti začala před sedmi měsíci. Ukrajinci rychle ovládli území o rozloze asi 1300 kilometrů čtverečních a celkem na 90 obcí včetně městečka Sudža, pronikli do hloubky tří desítek kilometrů. Po přisunu posil, včetně vojáků ze Severní Koreje, začala ruská armáda Ukrajince z regionu postupně vytlačovat, přičemž její postup se v posledních dnech zrychlil. Ukrajina doufala, že kontrolu nad malou částí Kurské oblasti využije jako vyjednávací kartu v případě mírových jednání.