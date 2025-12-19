Putin varuje EU před zabavením ruských aktiv. Evropu se napadnout nechystá
- Putin varoval, že případné zabavení zmrazených ruských aktiv by podle něj poškodilo pověst EU a narušilo důvěru ve finanční systém eurozóny.
- Rusko by se v takovém případě chtělo bránit právní cestou a domáhat se náhrady škod u soudů mimo politický vliv.
- Lídři EU se zatím na využití ruských aktiv neshodli a pomoc Ukrajině řeší půjčkou 90 miliard eur krytou unijním rozpočtem.
Ruský prezident Vladimir Putin varoval před vážnými následky v případě, že by Evropská unie kvůli financování Ukrajiny zabavila ruská aktiva zmrazená na Západě. V případě zabavení ruských aktiv Evropa zaplatí nejen poničenou pověstí, ale bude muset škody uhradit, prohlásil Putin během debaty s novináři a spoluobčany v přímém přenosu v ruských televizích.
„Kromě ztrát na pověsti mohou čelit i přímým ztrátám souvisejícím se základními principy moderního světového finančního řádu. A co je nejdůležitější: ať už ukradnou cokoli a jakkoli to udělají, jednou to budou muset splatit,“ prohlásil ruský vůdce. „Budeme hájit své zájmy, především u soudů. Vynasnažíme se najít jurisdikci nezávislou na politických rozhodnutích,“ dodal.
Následky pro EU
„Jsou i další, těžší následky pro ty, kteří se to pokoušejí udělat. Je to nejen poškozená pověst, ale je to narušení důvěry, v tomto případě k eurozóně. Protože své zlaté rezervy mají uchovány v eurozóně četné země, nejen Rusko,“ řekl šéf Kremlu. Tato věc se podle něj týká především zemí s vysokými příjmy z těžby ropy.
Vůdci členských zemí EU se ve čtvrtek na summitu v Bruselu neshodli na reparační půjčce Ukrajině zajištěné zmrazenými ruskými aktivy, která se nacházejí převážně v Belgii. Pomoc Ukrajině tak unie zajistí půjčkou 90 miliard eur (zhruba 2,2 bilionu Kč), za kterou bude Brusel ručit rezervou v unijním rozpočtu. Evropská komise ale dostala mandát, aby pokračovala v práci na reparační půjčce založené na zmrazených ruských aktivech.
Míč je na straně Západu
Rusko souhlasilo s mírovými rozhovory a ukončením války proti Ukrajině, míč je nyní na straně Západu a Kyjeva, prohlásil Putin. Snahy amerického prezidenta Donalda Trumpa o nastolení míru pokládá za upřímné. Šéf Kremlu dodal, že při srpnovém summitu na Aljašce Rusové „prakticky souhlasili“ s Trumpovým návrhem na ukončení téměř čtyři roky trvajícího konfliktu, a proto je podle Putina nekorektní tvrdit, že Rusko mír odmítá.
„Míč je zcela a úplně na straně našich západních odpůrců, především pohlavárů kyjevského režimu a také jejich, v daném případě především evropských sponzorů. My jsme připraveni na jednání a ukončení konfliktu mírovými prostředky,“ prohlásil.
Necítíme se odpovědní za smrt lidí, protože jsme válku nezačali, odpověděl Putin na dotaz amerického novináře, zda ponese odpovědnost za umírání lidí v případě odmítnutí mírových návrhů. Konflikt podle Putina začal svržením proruského prezidenta v Kyjevě v roce 2014 „protiústavním ozbrojeným převratem“.
Nebudou žádné další speciální vojenské operace, pokud budete respektovat ruské zájmy, prohlásil. Za příklad nerespektování Ruska označil šéf Kremlu rozšiřování Severoatlantické aliance. Válku, kterou Rusko čtvrtým rokem vede proti Ukrajině, Moskva označuje za speciální vojenskou operaci.
Šéf Kremlu znovu popřel, že by se Rusko chystalo napadnout Evropu. Západ podle něj vytváří obraz nepřítele, aby zakryl vlastní chyby a problémy.
Putin, který v únoru 2022 svým rozkazem ke vpádu ruských vojsk do sousední země rozpoutal nejkrvavější konflikt v Evropě od druhé světové války, tvrdil, že byl „donucen“ použít ozbrojené síly k ukončení války, kterou podle něj rozpoutal Kyjev za podpory Západu.