Putin přímo nezamítl americký plán na ukončení války, tvrdí Peskov
- Peskov řekl, že Putin plán přímo nezamítl, ale některé body byly přijaty, jiné ne.
- Peskov uvedl, že rozhovory budou pokračovat, dokud nebude dosaženo míru.
- Rusko stále chce mít kontrolu nad celým Donbasem, což Ukrajina odmítá.
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov podle tiskových agentur popřel, že by ruský prezident Vladimir Putin přímo zamítl americký mírový plán pro Ukrajinu. Moskva podle Putinova mluvčího předpokládá, že Američané - stejně jako Rusové - nezveřejní podrobnosti z úterního jednání amerických zástupců v Kremlu.
Po téměř pětihodinovém jednání Putina se zmocněncem amerického prezidenta Stevem Witkoffem a zetěm Donalda Trumpa Jaredem Kushnerem řekl poradce ruského prezidenta Jurij Ušakov novinářům, že Rusko a USA nedospěly ke kompromisu.
Putin plán vyloženě neodmítl
Peskov na otázku novinářů, zda Putin při schůzce s Američany odmítl americký plán, odpověděl, že taková formulace by byla nesprávná. „Věc spočívá v tom, že taková přímá výměna názorů se včera uskutečnila poprvé, a jak bylo včera řečeno, některé věci byly přijaty, jiné označeny za nepřijatelné, ale to je normální pracovní proces při hledání kompromisu,“ řekl mluvčí podle agentury Interfax.
Peskov podle agentury TASS také prohlásil, že rusko-amerických jednání bude tolik, kolik jich bude zapotřebí k dosažení míru. Úspěch rozhovorů ale závisí na jejich diskrétnosti, uvedl. Dodal, že Kreml nezveřejní detaily z jednání.
Rusko a USA se nijak nepřiblížily ani nijak nevzdálily vyřešení krize na Ukrajině, řekl po jednání v Kremlu Ušakov. Podle poradce dosud nebylo nalezeno řešení ohledně otázky území, americká strana ale Rusům předložila svoje návrhy. „Zatím jsme nenašli kompromis, ale je možné diskutovat o některých amerických řešeních,“ řekl.
Rusko požaduje, aby mu připadl celý Donbas na východě Ukrajiny, ačkoliv celý tento region nekontroluje. Kyjev takový požadavek odmítá.