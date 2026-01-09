Rusko při nočních útocích na Ukrajinu použilo raketu Orešnik, uvedla Moskva
- Rusko tvrdí, že při nočním útoku na Ukrajinu použilo novou nadzvukovou střelu Orešnik.
- Moskva akci označuje za odvetu za údajný ukrajinský útok drony, který Kyjev i USA zpochybňují.
- Ukrajina hlásí zásah balistickou raketou letící rychlostí kolem 13 000 km/h, typ zatím neurčen.
Rusko oznámilo, že v noci při rozsáhlém útoku na Ukrajinu použilo i novou nadzvukovou střelu Orešnik, píší agentury s odkazem na ruské ministerstvo obrany. Podle jeho sdělení byl útok reakcí na údajný ukrajinský pokus zaútočit na konci loňského roku drony na rezidenci ruského prezidenta Vladimira Putina.
O tomto útoku ale informovala jen Moskva; nikdo jiný ho nepotvrdil a Kyjev věc označil za ruský výmysl. Také americký prezident Donald Trump 5. ledna prohlásil, že nevěří, že k podobné ukrajinské operaci došlo.
Velení ukrajinského letectva na západní Ukrajině v noci na dnešek informovalo, že balistická raketa, která před půlnocí tamního času mířila na objekt energetické infrastruktury ve Lvově, se pohybovala rychlostí kolem 13 tisíc kilometrů za hodinu. Její typ ukrajinská strana neuvedla s tím, že bude určen až po prozkoumání trosek zbraně.