Rusko v noci útočilo na Ukrajinu téměř 500 drony a 40 raketami, uvedl Zelenskyj
- Rusko v noci zaútočilo na Ukrajinu téměř 500 drony a 40 raketami, cílem byla energetická i civilní infrastruktura.
- V Kyjevě a okolí jsou desítky zraněných, poškozené domy a statisíce lidí bez elektřiny a tepla.
- Zelenskyj vyzval USA a Evropu k tvrdé reakci, zároveň se chystá jednat s Donaldem Trumpem o mírovém plánu.
Rusko v noci na sobotu zaútočilo na Ukrajinu s pomocí téměř 500 dronů a 40 raket, přičemž cílilo na energetickou a civilní infrastrukturu, uvedl na sociální síti X ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Útoky, které podle něj stále pokračují, poškodily řadu obytných budov a záchranáři v troskách pátrají po jedné pohřešované osobě. Ukrajinský lídr uvedl, že v některých čtvrtích hlavního města Kyjeva a Kyjevské oblasti jsou lidé v důsledku ruských útoků bez elektřiny a bez dodávek tepla.
„Pokud Rusko promění i období Vánoc a Nového roku v čas zničených domů, spálených bytů a zničených elektráren, pak na jeho zvrácenou činnost lze reagovat pouze skutečně tvrdými kroky,“ napsal Zelenskyj ve svém příspěvku. Schopnost tyto kroky podniknout podle něj mají jak Spojené státy, tak Evropa. Klíčové podle něj je využít této schopnosti.
Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha na X napsal, že třetina Kyjeva zůstala bez dodávek energie. V celé Kyjevské oblasti je bez dodávek elektřiny více než 320 tisíc lidí, uvedl šéf vojenské správy Kyjevské oblasti Mykola Kalašnik. Úřady už dříve informovaly, že po dnešních ruských útocích na Kyjev je nejméně 19 zraněných.
Zelenskyj se má v neděli setkat s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v jeho floridském sídle Mar-a-Lago. S šéfem Bílého domu chce jednat o novém dvacetibodovém návrhu amerického mírového plánu, který je podle ukrajinského prezidenta hotov z 90 procent.