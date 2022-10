Útok na Kyjev: zemřelo nejméně deset lidí | E15.cz

„Pokud hovoříme o celé Ukrajině, tak kromě Kyjeva byly zaznamenány zásahy v dalších 14 regionech. Můžeme hovořit o deseti zabitých a okolo šesti desítek zraněných jako výsledku zásahů ruských raket po celé Ukrajině,“ řekla v televizi mluvčí ukrajinské policie Marjana Revová. Dodala, že kriminalisté a vyšetřovatelé na místě zajišťují důkazy ruských zločinů.

Ukrajinska pravda dodala, že letecký poplach po celé zemi trval asi pět a půl hodiny.

Raketový teror začal již ráno. Rusko během pěti hodin podle generálního štábu a náměstkyně ministra obrany Hanny Maljarové vystřelilo z Kaspického moře a od Nižného Novgorodu 83 střel, z nichž 43 se ukrajinské obraně podařilo sestřelit. Další zasáhly Kyjev, Lvov, Charkov, Dnipro a další města. Rusové rovněž použili 17 dronů, zkonstruovaných k přímým úderům na pozemní cíle, které odstartovaly z anektovaného Krymu a z Běloruska, napsala agentura Unian a dodala, že tři z nich se podařilo sestřelit nad Oděsou.

Čas a místa útoků si Rusko vybralo tak, aby napáchalo co největší škody, řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. V Kyjevě se první výbuchy ozvaly v době ranní dopravní špičky, kdy lidé míří do zaměstnání a děti do škol. Podle Zalužného ruská strana k úderům kromě raket použila také letectvo a bezpilotní stroje.

„Ukrajinské ozbrojené síly dělají vše, aby ochránily spoluobčany, ale útok stále pokračuje,“ napsal na sociální síti Telegram.

„Snaží se nás zničit a smazat z povrchu Země. Kompletně. Zničit naše obyvatele, kteří spí doma v Záporoží. Zabít lidi na cestě do práce v Dnipru a v Kyjevě,“ uvedl Zelenskyj v prohlášení zveřejněném na telegramu. „Bohužel, jsou mrtví a zranění,“ dodal prezident a vyzval Ukrajince, aby zůstali v krytech a dávali na sebe i své blízké pozor.

Ruský prezident Vladimir Putin potvrdil, že ranní rozsáhlé údery napříč ukrajinským územím jsou odvetou za teroristické útoky proti Rusku včetně sobotního poškození strategického Kerčského mostu na anektovaný Krym. Střely dlouhého doletu podle něj zasáhly ukrajinská energetická, vojenská a komunikační zařízení. Ruské ministerstvo obrany následně uvedlo, že zasáhlo všechny stanovené infrastrukturní a vojenské cíle.