Rusko znovu útočilo na ukrajinskou energetiku, výpadky postihly i Kyjev
- Rusko v noci zaútočilo na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, výpadky elektřiny postihly řadu regionů včetně Kyjeva a Kyjevské oblasti.
- Ukrajinská protivzdušná obrana čelila kombinovanému útoku střel a dronů, Polsko kvůli situaci preventivně vyslalo do vzduchu stíhací letouny.
- Ukrajina zároveň útočila drony na ruské území, kde podle úřadů došlo k požárům a škodám na budovách.
Rusko v noci na dnešek opět útočilo na ukrajinskou energetickou infrastrukturu a způsobilo tak nouzové výpadky elektřiny v řadě regionů, včetně Kyjeva a jeho okolí. Podle agentury Reuters o tom informovalo ukrajinské ministerstvo energetiky. Kvůli ruským útokům na západní Ukrajinu vyslalo do vzduchu z preventivních důvodů stíhací letouny Polsko.
„Byly vyslány stíhací letouny a pozemní systémy protivzdušné obrany a radarového průzkumu byly uvedeny do zvýšené pohotovosti,“ uvedlo operační velení polských ozbrojených sil na sociální síti X. Tato opatření označilo za preventivní, jejich cílem bylo zajistit a chránit polských vzdušný prostor, zejména v oblastech sousedících s ohroženými regiony.
Podle ukrajinských médií provedly ruské síly kombinovaný útok s využitím řízených střel a dronů, protivzdušná obrana byla nasazena také v Kyjevské oblasti. Starosta Vitalij Kličko vyzval obyvatele, aby zůstali v krytech.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už dříve varoval před možným zesílením ruských útoků počínaje dnešním dnem. Mezitím prezident očekává také zprávu svého vyjednávače Rustema Umerova a šéfa generálního štábu Andrije Hnatova o výsledcích rozhovorů se zástupci amerického prezidenta Donalda Trumpa o možné mírové dohodě.
Také ukrajinská armáda v noci opět útočila drony na Rusko, které její zemi v únoru 2022 napadlo. Podle ranního hlášení ruského ministerstva obrany protiletecká obrana od pondělní noci do dnešního rána sestřelila 29 ukrajinských dronů. Z toho 14 bezpilotních letounů zničila nad Rostovskou oblastí, další nad Stavropolskou či Belgorodskou oblastí a jeden nad poloostrovem Krym, který Rusko v roce 2014 v rozporu s mezinárodním právem anektovalo.
Gubernátor Stavropolského kraje na jihu Ruska Vladimir Vladimirov v noci oznámil, že ukrajinské drony způsobily požár v průmyslové zóně Buďonnovsku, zřejmě byl zasažen petrochemický závod. Gubernátor Rostovské oblasti Jurij Sljusar uvedl, že trosky dronů zničily několik obytných budov, ale nikdo nebyl zraněn.