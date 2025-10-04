Aktualizováno: Rusové zasáhli vlak na Ukrajině
Ruský bezpilotní letoun zasáhl osobní vlak na železniční stanici ve městě Šostka na severovýchodě Ukrajiny. Nejméně tři desítky lidí byly zraněny, o mrtvých úřady zatím nemluví, napsala agentura Reuters. Úřady na síti telegram zveřejnily záběry, na kterých je vidět poničený a hořící vlak s propadlou střechou.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sociální síti X útok označil za brutální a informoval o 30 zraněných, mezi nimiž byli cestující i zaměstnanci drah.
Šéf vojenské správy Sumské oblasti Oleh Hryhorov na síti telegram uvedl, že úder zasáhl vlak směřující z Šostky do asi 260 kilometrů vzdáleného Kyjeva. Na místě jsou podle jeho příspěvku záchranáři i zdravotníci a zřizuje se operační štáb, napsal Hryhorov.
„Rusové nemohli nevědět, že útočí na civilisty. A to je teror, který svět nesmí ignorovat. Rusko každý den bere lidem životy. A zastavit ho může jen síla,“ uvedl na X Zelenskyj, který vyzval Evropu i Spojené státy k rázným krokům a nikoli pouze k prohlášením.