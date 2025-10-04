Předplatné

Aktualizováno: Rusové zasáhli vlak na Ukrajině

Rusové zasáhli ukrajinský vlak.

Rusové zasáhli ukrajinský vlak. Zdroj: Telegram

Ruský útok na severozápadě Ukrajiny zasáhl osobní vlak.
Ruský útok na severozápadě Ukrajiny zasáhl osobní vlak.
Ruský útok na severozápadě Ukrajiny zasáhl osobní vlak.
Ruský útok na severozápadě Ukrajiny zasáhl osobní vlak.
Ruský útok na severozápadě Ukrajiny zasáhl osobní vlak.
12 Fotogalerie
Diskuze (0)

Ruský bezpilotní letoun zasáhl osobní vlak na železniční stanici ve městě Šostka na severovýchodě Ukrajiny. Nejméně tři desítky lidí byly zraněny, o mrtvých úřady zatím nemluví, napsala agentura Reuters. Úřady na síti telegram zveřejnily záběry, na kterých je vidět poničený a hořící vlak s propadlou střechou.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sociální síti X útok označil za brutální a informoval o 30 zraněných, mezi nimiž byli cestující i zaměstnanci drah.

Šéf vojenské správy Sumské oblasti Oleh Hryhorov na síti telegram uvedl, že úder zasáhl vlak směřující z Šostky do asi 260 kilometrů vzdáleného Kyjeva. Na místě jsou podle jeho příspěvku záchranáři i zdravotníci a zřizuje se operační štáb, napsal Hryhorov.

„Rusové nemohli nevědět, že útočí na civilisty. A to je teror, který svět nesmí ignorovat. Rusko každý den bere lidem životy. A zastavit ho může jen síla,“ uvedl na X Zelenskyj, který vyzval Evropu i Spojené státy k rázným krokům a nikoli pouze k prohlášením.

Začít diskuzi

Doporučujeme

Články z jiných titulů