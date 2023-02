Ruští hackeři ukázali, co umí. Kybernetické útoky na Ukrajinu ale zůstaly daleko za očekáváními | E15.cz

V únoru loňského roku, když se kolony ruské techniky valily přes hranice Ukrajiny, varovali mnozí analytici před jakýmsi kybernetickým armagedonem, kdy měli ruští experti uvrhnout Ukrajinu prakticky do doby kamenné. Hodinu před začátkem invaze se jim skutečně podařilo shodit satelitní komunikační systém americké firmy Viasat, na kterém byla částečně závislá ukrajinská armáda. Realita dalších měsíců je ale mnohem příznivější, než temné obavy expertůz počátku války.

I když si musíme být vědomi mlhy války, která stále obklopuje mnohé klíčové události, měli bychom být schopni s ročním odstupem vyhodnotit alespoň některé relevantní události a vzít si z války nějaká předběžná ponaučení pro odolnost kybernetické sféry, na které naše civilizace čím dál více závisí.

Kremlu nechybí snaha, ale sofistikovanost

Rusko je považováno za průkopníka v používání kybernetických zbraní v aréně mezinárodních vztahů. Kreml skutečně v posledních letech agresivně využívá popíratelnosti, kterou nabízí ofenzivní akce v tzv. páté doméně (jak kyberprostor nazývají vojáci), ale průkopnická práce v oblasti integrace této sféry do vojenských operací byla ve skutečnosti vykonána zejména ve Spojených státech, kde vojenští plánovači integrovali kyberprostor do operačních plánů již od poloviny devadesátých let.

Rusko vytvořilo své kybernetické síly výrazně později, avšak ruské zpravodajské služby využívají kybernetickou špionáž po celá desetiletí. Byly také schopny využívat nestátní aktéry zejména ze sféry organizovaného zločinu pro plnění přání Kremlu léta před získáním vlastních schopností, ale úroveň sofistikovanosti akcí prováděných i špičkovými ruskými vládními hackery ve službách GRU nemůže být srovnávána například se Stuxnetem, vysoce sofistikovaným virem, užitým ve společném izraelsko-americkém kybernetickém útoku na íránské jaderné zařízení v Natanzu. Stuxnet byl poprvé identifikován v roce 2010, čili z hlediska informačních technologií v pradávné historii.

Kyberútok na Viasat je zatím největším a nejsofistikovanějším hackem probíhající války, ale mnozí očekávali, že podobných akcí přijde mnohem víc. Tato očekávání a strach z výrazného rozšíření konfliktu v kyberprostoru mimo území Ukrajiny se zatím nenaplnila. To ovšem neznamená, že by ruští hackeři seděli s rukama v klíně.