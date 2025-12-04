Schůzka zástupců USA s Putinem byla dobrá, není jasné, co bude dál, řekl Trump
- Trump označil setkání amerických vyslanců s Putinem za "docela dobré", ale neví, co se stane dál.
- Rusko podle Trumpa vyjádřilo zájem o mírovou dohodu, ale konkrétní výsledky jednání nejsou jasné.
- Rusko požaduje Donbas, ale Ukrajina tento požadavek odmítá, jednání o míru pokračují.
Americký prezident Donald Trump prohlásil, že úterní setkání jeho dvou vyslanců s ruským protějškem Vladimirem Putinem bylo docela dobré, není podle něj nicméně jasné, co se bude dít dál. Zvláštní zmocněnec Steve Witkoff a Trumpův zeť Jared Kushner měli ze schůzky v Kremlu dojem, že Rusové velmi stojí o dohodu o ukončení války na Ukrajině, dodal Trump. Podrobnosti o průběhu jednání nesdělil. Informovaly o tom tiskové agentury Reuters a AFP.
Witkoff a Kushner se mají ve čtvrtek v Miami na Floridě setkat s hlavním vyjednávačem Ukrajiny Rustemem Umerovem k dalším jednáním o případné mírové dohodě, informovala dnes večer agentura AP s odvoláním na vysoce postaveného představitele americké administrativy, který s AP hovořil pod podmínkou zachování anonymity.
„Chtěl by tu válku ukončit,“ řekl Trump novinářům v Oválné pracovně Bílého domu na adresu Putina, na jehož rozkaz ruská armáda v únoru 2022 zahájila invazi na Ukrajinu. Vzápětí podle AFP dodal, že alespoň takový dojem měli Witkoff a Kushner ze setkání v Kremlu. „Uvidíme, zda k tomu dojde,“ řekl Trump k možné dohodě o ukončení konfliktu.
Co z toho vzejde?
„Co z toho setkání vzejde, to vám nepovím, protože na tango jsou potřeba dva,“ řekl také Trump, aniž by přiblížil podrobnosti o průběhu jednání.
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov dnes popřel, že by Putin americký mírový plán pro Ukrajinu přímo zamítl. Moskva podle Putinova mluvčího předpokládá, že Američané - stejně jako Rusové - z úterního jednání amerických zástupců v Kremlu nezveřejní podrobnosti. Putinův poradce Jurij Ušakov po úterním téměř pětihodinovém jednání novinářům řekl, že Rusko a USA nedospěly ke kompromisu a dohodě se nepřiblížily, ale ani nevzdálily. Peskov dnes také prohlásil, že rusko-amerických jednání bude tolik, kolik jich bude zapotřebí k dosažení míru.
Rusko mimo jiné požaduje, aby mu připadl celý Donbas na východě Ukrajiny, ačkoliv celý tento region nekontroluje. Kyjev takový požadavek odmítá.