Šéf Evropské rady Costa svolal lídry EU na videokonferenci po jednání s Trumpem o Ukrajině
Předseda Evropské rady António Costa svolal na úterý videokonferenci premiérů či prezidentů členských států EU. Hovořit mají o výsledcích dnešního jednání některých evropských činitelů s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským o Ukrajině. Costa o tom informoval na síti X.
„Spolu s USA bude EU i nadále usilovat o trvalý mír, který zajistí klíčové ukrajinské i evropské bezpečnostní zájmy,“ uvedl předseda Evropské rady před dnešním setkáním v Bílém domě. V úterý se podle Costy on-line diskuse všech evropských lídrů uskuteční od 13:00.
Trump má přijmout Zelenského dnes večer. Jejich schůzka přichází poté, co se Trump v pátek setkal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem na Aljašce, kde s ním měl debatovat o možnostech ukončení rusko-ukrajinského konfliktu trvajícího více než tři roky. Podle dostupných informací Putin dál žádá části ukrajinského území a to včetně míst, které jeho armáda od začátku ozbrojené agrese ani nedokázala obsadit.
Podle kalendáře předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové se Zelenskyj ještě před setkáním dvou prezidentů zúčastní „přípravné schůzky“ s ní a dalšími evropskými partnery.
Následně se mají Trump a Zelenskyj setkat s několika členy Evropské rady, tedy s německým kancléřem Friedrichem Merzem, francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou či finským prezidentem Alexanderem Stubbem. U jednání budou přítomni také britský premiér Keir Starmer, šéf Severoatlantické aliance Mark Rutte a von der Leyenová.