Válka na Ukrajině zuří už třetím rokem a situace na bojišti se podle posledních zpráv nevyvíjí pro Kyjev příliš dobře. Ukrajinská armáda se potýká s nedostatkem vojáků i munice a frontová linie se od loňské nepodařené protiofenzivy takřka neposunula. Ani jedna z bojujících stran nejeví zájem zasednout společně k jednacímu stolu. Mnozí zahraniční komentátoři se proto pozastavují nad tím, zda má za současné situace smysl pořádat mírovou konferenci. Zvlášť když na ní budou chybět klíčoví globální hráči včetně samotného agresora.

Vedle Ruska, které do Švýcarska nebylo pozváno, totiž odřekli účast i prezidenti Číny nebo Brazílie, kterým vadí právě nepřítomnost zástupců Moskvy. Spojené státy má zase na jednáních zastupovat pouze viceprezidentka Kamala Harrisová a poradce pro národní bezpečnost Jake Sullivan. Šéf Bílého domu Biden nepřijede, ačkoli je aktuálně v Evropě na summitu skupiny G7 v Itálii, a k Lucernskému jezeru by to tím pádem neměl daleko. Některá švýcarská média dokonce podle BBC cynicky poznamenala, že „nejpravděpodnějším výsledkem této konference bude vzpruha pro místní cestovní ruch“.

Cílem je oslovit i mimoevropské země

Také nezávislí odborníci nepředpokládají, že švýcarský summit přinese okamžité a jasně hmatatelné výsledky. „Určitě od něj nelze očekávat zastavení bojů. Nejen na bitevním poli, ale třeba také na probíhajících útocích na ukrajinské civilní cíle se v krátkodobém horizontu nic nezmění,“ říká analytik z Asociace pro mezinárodní otázky Michal Lebduška. Jedním dechem však dodává, že konference rozhodně nebude jen o tom, aby si státníci pod Alpami společně potřásli rukama a zahráli golf, neboť může mít obrovský symbolický význam. „Ten spočívá především v tom, že Ukrajina dá světu najevo, že má o mír zájem, čímž může čelit ruské propagandě šířící se i v Česku, která tvrdí opak. Současně Kyjev dostane k dispozici platformu, na které jasně představí svou situaci a podmínky, za kterých je mír dlouhodobě udržitelný,“ myslí si Lebduška.

„Konference ve Švýcarsku může být začátkem několikaletého vyjednávání, které v ideálním případě vyústí v obnovení rozhovorů mezi Ukrajinou a Ruskem a nastolení spravedlivého míru,“ souhlasí vedoucí bruselské kanceláře Institutu Europeum Žiga Faktor. Bude však podle něj záležet na tom, kolik zemí a na jaké úrovni, se summitu zúčastní a zda se jim povede domluvit na nějakých navazujících aktivitách, pracovních skupinách či na následujících setkáních, která by se s pravidelností opakovala.

Faktor dále poukazuje na skutečnost, že ačkoli Kreml akci označuje za schůzku západních států, bude na ní přítomna i řada mimoevropských zemí, které zatím k válce nezaujaly jednoznačný postoj. Pokud by je Ukrajina dokázala přetáhnout na svou stranu, povede to k většímu mezinárodnímu tlaku na Rusko. „Mezi nimi bude například Indie, která se pomalu dostává mezi hlavní světové mocnosti,“ připomíná Faktor.

Summit bude významný rovněž pro upevnění pozice ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. „Je to možnost, jak se může opět pro domácí veřejnost i navenek prezentovat jako státník, který chce válku ukončit, a zároveň se opět dostane do centra světové pozornosti, což je pro Ukrajinu vždy důležité, třeba v souvislosti s vývojem na Blízkém východě,“ podotýká Lebduška.

Češi se zaměří na jadernou bezpečnost

Česká delegace v čele s prezidentem Petrem Pavlem se chce na summitu aktivně zapojit zejména do debat o jaderné bezpečnosti, které souvisejí s ruskou okupací Záporožské jaderné elektrárny na jihovýchodě Ukrajiny. „Spolupředsedáme příslušné pracovní skupině v rámci ukrajinského mírového plánu. I proto prezidenta republiky do Švýcarska doprovodí předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová,“ sdělil e15 ředitel prezidentova zahraničního odboru Jaroslav Zajíček. „Cílem je u všech partnerů, ať už z Evropy či, z jiných částí světa, posílit vědomí, že na zajištění bezpečnosti jaderných elektráren na Ukrajině máme zájem všichni, a upozornit na závažná rizika, která v tomto ohledu představuje agrese jako taková, a především útoky na zařízení energetické infrastruktury,“ doplňuje Zajíček.

Zda Češi ve Švýcarsku vytáhnou nějaké další eso, třeba podobné úspěšné muniční iniciativě, diplomat neprozradil. I on nicméně přiznává, že mír tento summit stoprocentně nepřinese a k jeho dosažení bude nezbytné ve finále zapojit do rozhovorů také Čínu a Rusko. „Nemůže ale jít o jednání za podmínek nepřijatelných pro zástupce napadené země. V této fázi bude zásadní, aby co nejvyšší počet zemí vyjádřil svou podporu zásadám mezinárodního práva, které jsou zejména pro země naší velikosti důležitou zárukou mírového mezinárodního soužití,“ vysvětluje prezidentův poradce.

Přestože bude mírový proces ještě hodně obtížný, Česko a jeho spojenci podle Zajíčka nemají jinou možnost než Ukrajinu dále podporovat všemi možnými prostředky, a to nejen ze solidarity, ale i z vlastního zájmu. „Kdyby Rusko na Ukrajině zvítězilo, mělo by to pro nás nedozírné důsledky. Pravděpodobně bychom čelili mohutné uprchlické vlně. Došlo by ke zhoršení naší ekonomické situace i k narušení energetické bezpečnosti. Navíc by to povzbudilo nejen Vladimira Putina, ale též další aktéry jinde ve světě, kteří jsou v pokušení dosahovat svých cílů silou,“ varuje Zajíček.

Podobně odráží kritiku i švýcarská prezidentka a hlavní pořadatelka summitu Viola Amherdová. „Jedinou alternativou je nedělat nic a to by od nás bylo krajně nezodpovědné vůči stabilitě Evropy,“ konstatuje Amherdová.

VIDEO: Setkání ukrajinského prezidenta Zelenského s jeho českým protějškem Petrem Pavlem na bezpečnostní konferenci v Mnichově