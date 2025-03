Trumpova roztržka se Zelenským mění pravidla hry. Evropa se musí připravit, varuje Fiala

Nikdo podle Fialy nemá radost z toho, jak dopadlo v pátek jednání mezi americkým a ukrajinským prezidentem Donaldem Trumpem a Volodymyrem Zelenským. Schůzka skončila předčasně nevídanou roztržkou. Fiala doufá, že bude možné vztahy obou prezidentů a jejich zemí dostat do přijatelné roviny. Spojené státy jsou podle Fialy nadále spojencem a hrají důležitou roli. „Ale ukázalo to různé pohledy na řešení situace a mělo nás to probudit,“ prohlásil.

Co má toto probuzení pro Evropu znamenat, je podle Fialy jasné. „My Evropané musíme převzít větší odpovědnost za Evropu - za mír, bezpečnost Evropy, za to, abychom byli silnější a bráni vážně,“ uvedl. Dosavadní postup EU za tři roky ruské agrese byl silný díky jednotě v podpoře Ukrajiny. „Ta síla má v mezinárodní politice váhu a byla by škoda, kdyby o ni EU přišla,“ varoval. Kdyby se jednotu nepodařilo zachovat, není na co čekat a musí se domlouvat jen státy, které si vážnost situace uvědomují, míní.

Premiér odmítl, aby politika západních demokracií odpovídala vizím Ruska, jak o tom mluvil mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. „Pro mě je naprosto nepřijatelné, abychom fixovali mezinárodní řád, kde by se vyplácela agresivní politika vedená silou,“ prohlásil premiér a dodal, že to, co ruská politika nabízí, je ohrožením i pro Česko a tomu je třeba čelit. „Je třeba dělat vše pro to, aby se taková politika nevyplácela,“ uvedl. Kdo pochybuje o úmyslech a mocenských ambicích Ruska, měl by si projít vyjádření tamních špiček za nejméně posledních deset let, dodal.

Fiala v mimořádném projevu: Mezinárodní řád prochází největší změnou od pádu komunismu! • ČTK / Blesk Zprávy

Ke spravedlivému míru na Ukrajině může podle něj vedle podpory napadené země vést také posílení Evropy. „Musíme se jako Evropa víc než třeba na dekarbonizaci soustředit na posílení naší konkurenceschopnosti, ekonomiky, obrany a bezpečnosti,“ uvedl. Zopakoval, že výdaje na obranu by podle něj měly vzrůst alespoň na tři procenta HDP. Česko v posledním roce splnilo dosavadní dvouprocentní závazek.

Schůzky svolané britským premiérem Keirem Starmerem se zúčastní představitelé více než deseti evropských zemí včetně Česka, Německa či Francie, generální tajemník NATO a šéfové Evropské komise a Evropské rady. Setkání naváže na rozhovory v Paříži, které svolal francouzský prezident Emmanuel Macron minulý týden.

Co zaznělo v Oválné pracovně Donald Trump (prezident USA) K Zelenskému: „Už jste toho napovídal dost. Tohle nevyhráváte.“ O přežití Ukrajiny: „Máte teď zatraceně dobrou šanci z toho vyjít dobře – díky nám.“ Po schůzce (na sociální síti Truth Social): „Dospěl jsem k závěru, že prezident Zelenskyj není připraven na mír, pokud v něm hrají roli Spojené státy, protože se domnívá, že naše zapojení mu dává velkou výhodu při jednáních.“ „Nechci výhodu. Chci MÍR. Urazil (Zelenskyj) Spojené státy v Oválné pracovně. Může se vrátit, až bude připraven na mír.“ Volodymyr Zelenskyj (prezident Ukrajiny) Na otázku, zda lze jeho vztah s Trumpem zachránit (Fox News): „Samozřejmě.“ J.D. Vance (viceprezident USA) O diplomatické pozici Ukrajiny: „Chováte se, jako byste měl všechny trumfy. Přitom v ruce nemáte nic.“

Dá se očekávat, že britský premiér bude informovat o svém čtvrtečním jednání s Trumpem. Do Bílého domu v týdnu přicestovali také Macron či Zelenskyj, jehož schůzka s americkým prezidentem v Oválné pracovně přerostla v hádku. Trump mimo jiné prohlásil, že si ukrajinský prezident zahrává se třetí světovou válkou a vytkl mu, že není dost vděčný za americkou pomoc. Ukrajina se třetím rokem brání rozsáhlé ruské invazi.

Mezinárodní prostředí je podle Fialy nyní ve velmi komplikované situaci a nikdo nemá radost, jak se jednání Trumpa a Zelenského vyvinulo. „Ten průběh byl překvapivý a neuspokojivý. Já pořád doufám, že se vztahy dají ještě dostat do nějaké přijatelné roviny, bylo by to důležité pro všechny, protože USA jsou stále spojencem a hrají důležitou roli. A spolupráce mezi Evropou a USA bude i v budoucnosti důležitá,“ dodal.

Prezident Petr Pavel v sobotu uvedl, že nastal čas začít uvažovat o široké koalici ochotných za spravedlivý mír na Ukrajině. Svobodný svět se podle něj musí postavit zlu. Fiala řekl, že s prezidentem má na mezinárodní otázky a hodnoty stejné názory. „Tato jednota je důležitá pro naši sílu a respekt v zahraničí,“ řekl. Právě londýnské setkání je schůzkou takových zemí, o kterých Pavel mluvil, míní. Ocenil, že znamená mimo jiné sblížení unijních států a Británie.