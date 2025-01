Ukrajina zastavila tranzit ruského plynu do Evropské unie a do Moldavska, napsal ve středu server RBK-Ukrajina s odvoláním na operátora plynovodů. Stalo se tak po ukončení pětiletého kontraktu mezi společnostmi Gazprom a Naftohaz. Ruský Gazprom podle agentury Reuters potvrdil, že vývoz plynu do Evropy přes Ukrajinu skončil v 08:00 moskevského času (06:00 SEČ), protože dohoda o tranzitu vypršela.