Ukrajinské vítězství zajistí, že Rusko přestane ohrožovat Evropu, prohlásil Soros | e15.cz

Pokud Ukrajina ve válce proti Rusku zvítězí, bude to znamenat pád ruské říše. Rusko by tak definitivně přestalo představovat hrozbu pro Evropu i pro svět. Na mnichovské bezpečnostní konferenci to prohlásil miliardář George Soros, který je zároveň zakladatelem nadace Open Society Foundations.

„Znamenalo by to velkou změnu k lepšímu. Přineslo by to obrovskou úlevu otevřeným společnostem a zároveň vytvořilo obrovský problém pro ty uzavřené,“ řekl Soros o případné ruské porážky na Ukrajině. Zároveň dodal, že svět musí za každou cenu zabránit třetí světové válce a že evropská podpora Ukrajiny musí vytrvat.

Podle Sorose sice nyní USA dodávají Ukrajině zbraně potřebné pro odvracení ruských útoků, ale další velký balík americké pomoci je nepravděpodobný, protože opoziční republikáni nově ovládají Sněmovnu reprezentantů.

Zlomový okamžik ve válce podle Sorose nastane letos později na jaře. „Až Ukrajina dostane slíbené zbraně, zahájí protiútok, který rozhodne o osudu ruské invaze na Ukrajinu,“ řekl.

Soros také naznačil, že porážka Ruska by umožnila zemím bývalého Sovětského svazu, z nichž mnohé mají dosud na Rusko pevné vazby, „prosadit svou nezávislost“. „To znamená, že ukrajinské vítězství by vyústilo v rozpad Ruské říše,“ prohlásil.

Americký miliardář maďarského původu zároveň sdílí obavy prezidentky Moldavska. Maia Sanduová na mnichovské konferenci varovala, že ruský prezident Vladimir Putin chystá v její zemi převrat. Mohlo by k tomu dojít už před výročím ruské invaze na Ukrajinu, které připadá na 24. února, uzavřel Soros.