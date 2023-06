Úřady práce budou o svátcích a o víkendu v pohotovosti kvůli změně podpory uprchlíků | e15.cz

Krajská asistenční centra a úřady práce budou o víkendu a o svátcích v pohotovosti kvůli změně podpory uprchlíků. Ve výjimečných případech budou příchozí v nouzi případně moci získat na bydlení dávku mimořádné okamžité pomoci. Pokrýt by mohla třeba kauci. Na tiskové konferenci to dnes řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Podle vládní zmocněnkyně pro lidská práva Kláry Šimáčkové Laurenčíkové by od pondělí měla začít fungovat databáze s informace o všech ubytovacích kapacitách. Obce z ní budou moci zjistit, kde jsou případně volná místa. Organizace na pomoc příchozím varují, že po změně podpory řada lidí může skončit bez bydlení. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) v neděli řekl, že bude nejspíš nutné se postarat asi o 10 tisíc lidí.

„Během víkendu budou jak úřady práce, tak krajská asistenční centra v režimu pohotovosti, abychom byli schopni v případě nutnosti a potřeby reagovat, dát doplňující informace, řešit otázku zranitelnosti. Budeme mít posílené i naše krizové linky, abychom byli připraveni čelit situacím, které je potřeba zvládnout a odbavit,“ řekl Jurečka.

Lidem, kteří mohou pracovat, uhradí stát nouzové ubytování v zařízeních prvních pět měsíců. Poté si ho budou platit sami, nebo se musí přestěhovat. Zdarma ho budou mít dál zranitelní, tedy děti a mladí do 18, let, rodiče dětí do šesti let, těhotné ženy, lidé nad 65 let, studenti českých vysokých škol do 26 let, invalidé a lidé s průkazem postižených i ti, kteří o ně pečují. Od července se přestává vyplácet solidární příspěvek těm, kteří zdarma u sebe doma či ve svém volném bytě uprchlíky ubytovávají. Bydlení by si uprchlíci měli platit sami. Do humanitární dávky se nově zahrne životní či existenční minimum i náklady na bydlení na osobu 3000 korun v evidovaném bytě či 2400 korun jinde, od výsledné částky se odečte uprchlíkův příjem.

Podle Jurečky je v nouzovém ubytování asi 70.000 lidí, z nichž zhruba 30 tisíc nepatří mezi zranitelné. V solidárních domácnostech je pak asi 30 tisíc osob, upřesnil ministr. Organizace na pomoc příchozím poukazují na to, že se podpora snižuje. Varují, že řada lidí může skončit bez bydlení. „Jsou tady samozřejmě kapacity, které se do určité míry míry mobilizovaly, abychom o nich věděli a mohli je využít,“ uvedl ministr. Počet míst, která jsou případně k dispozici, nepřiblížil.

Podle zmocněnkyně by měla od pondělí začít fungovat také databáze se všemi kapacitami bydlení, kterou spustí Mezinárodní organizace pro migraci (IOM). Obce by z ní měly případně zjistit, kde jsou volná místa, dodala Šimáčková Laurenčíková.

Úřady práce dostaly také pokyny pro případné přidělení mimořádných dávek. „Pokud nastanou specifické situace, máme možnost využít systém mimořádné okamžité pomoci. Neměl by nahrazovat plošně podporu nezranitelných. Je to pro specifické situace, kde jsme připraveni touto formou pomoci,“ uvedl ministr. Zdůraznil, že mimořádná dávka je pro lidi v hmotné nouzi. „Rozhodně nebudeme v sobotu či neděli vyplácet na úřadu práce peníze v hotovosti. Bude probíhat proces posouzení. Bude tu prověřování majetkové a příjmové situace, samozřejmě v rámci možností,“ řekl Jurečka. Podle něj bude mimořádnou pomoc možné využít na kauci za byt či pro lidi, kteří čekají na posouzení zdravotního stavu pro uznání zranitelnosti.