Válka na Ukrajině míří do nového roku setrvačností
- Analytici před koncem roku nečekají na Ukrajině zásadní vojenský zlom, vývoj je setrvačný.
- Rusko má iniciativu, postupuje ale pomalu a za cenu vysokých ztrát, těžiště bojů zůstává v Donbasu.
- Větší riziko než fronta představuje politika – tlak na ústupky v míru, únava Evropy i Ukrajinců.
Bezpečnostní situace na Ukrajině zůstává před koncem roku podle analytiků napjatá, ale bez očekávání zásadního zlomu. Shodují se, že Rusko má na bojišti převahu a iniciativu, vývoj je však spíše setrvačný a případné územní zisky Moskvy jsou pomalé a vykoupené vysokými ztrátami. Těžiště bojů se nadále soustředí především na východ Ukrajiny, zejména do oblasti Donbasu.
Z vojenského pohledu je podle bezpečnostního analytika Milana Mikuleckého situace od nezdařené ukrajinské protiofenzivy v červnu 2023 stále stejná, tedy Ukrajina je v setrvalé defenzivě a ztrácí území. „Na tom nic nemění ani některé spektakulární akce typu ukrajinského výpadu do ruské Kurské oblasti z roku 2024. Přestože tedy Ukrajina ztrácí území, děje se tak velice pomalu a za cenu brutálních ztrát na ruské straně,“ řekl. Dodal ale, že z globálního pohledu jsou v současné geopolitické situaci klíčovými parametry čas a zdroje. A zde je Ukrajina z logiky věci tím slabším.
Analytik Pavel Havlíček z Asociace pro mezinárodní otázky upozorňuje, že situace se výrazně liší podle jednotlivých úseků fronty. Zatímco například v oblasti Kupjansku se Ukrajině daří ruský tlak odrážet navzdory tvrzením ruské propagandy, na jiných místech, včetně prostoru Pokrovsk - Myrnohrad, čelí ukrajinské síly složitější situaci. Celkový vývoj označuje za turbulentní a nerovnoměrný.
Vojenská situace je stabilní
Naopak vojenskou situaci označuje Vlastislav Bříza z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy za relativně stabilní. „Rusko má převahu a iniciativu, nicméně nelze očekávat, že by se v následujících týdnech zásadně změnila v podobě prolomení fronty nebo obsazení významné části ukrajinského území. Boje jsou sice intenzivní, ale vývoj je spíše setrvačný,“ řekl.
Mikulecký uvedl, že Rusko útočí bez ohledu na svátky. Spíš než nějaký zásadní posun na frontové linii očekává zvýšenou míru útoků Ruska na civilní cíle na Ukrajině s cílem podlomit morálku obyvatelstva. I Havlíček očekává, že boje během dalších dní a týdnů budou pokračovat. Bříza ale neočekává, že by mělo dojít k eskalaci.
„Rusko v tuto chvíli nemá kapacity k provedení zásadní ofenzivy a významnou roli hraje také počasí. Neočekávám tedy dramatickou změnu situace. Samozřejmě nelze vyloučit, že Pokrovsk může padnout, ale to by nepředstavovalo zásadní zlom ve vývoji konfliktu,“ řekl Bříza.
Analytici se shodují, že za rizikovější považují spíše politickou situaci než vojenskou. „Za jednu z hlavních hrozeb vnímám pokračující úspěchy ruských diplomatů a lobbistů v tlaku na americkou administrativu,“ uvedl Mikulecký. Bříza vidí také větší riziko v tlaku na Ukrajinu, aby v rámci mírových jednání ustoupila v otázkách, které jsou pro ni velmi těžko akceptovatelné.
Mikulecký dále za rizikovou označil únavu v evropských zemích z konfliktu, který stále trvá a jeho konec je v nedohlednu, a v neposlední řadě únavu samotných Ukrajinců jak z bolestivých ztrát, tak z korupčních skandálů některých politiků a byznysmenů.